E mereu cu zâmbetul pe buze, dar ascunde o dramă de nedescris! O cântăreață celebră, mărturisiri despre bătăile pe care le-a îndurat: ”Era rău, foarte rău. Am două copci în cap din cauza lui!”

Una dintre cele mai îndrăgite cântărețe de muzică populară ascunde o dramă de nedescris. A fost bătută în repetate rânduri de soțul ei, iar coșmarul nu părea să se termine.

Saveta Bogdan a povestit, în cadrul unui interviu, printre lacrimi, umilințele la care a fost supusă din cauza primului soț, care a bătut-o crunt în repetate rânduri.

"Era foarte gelos. Foarte gelos și foarte violent. Dacă mă duceam până la pâine, sărea la mine cu cuțitul! La un moment dat, simțeam că nu mai pot să trăiesc viața aceasta!", a povestea artista, la “Acces Direct” despre cel care i-a devenit primul soț.

De asemenea, ea a povestit că nici cu al doilea soț nu a avut noroc: “Ne certam mereu, iar într-o seară el m-a împins într-un şifonier. În cădere, cheia mi s-a înfipt exact în cap. Am fost la spital, mi s-au pus două copci. M-am speriat tare rău. În plus, fiica mea a descoperit că este afemeiat. I-a găsit, din întâmplare, o listă lungă cu amantele. A avut 83! Am stat în acest mariaj cam 30 de ani, după care am divorţat”, a mai povestit solista.