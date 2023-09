Sofia Vicoveanca, despre trucul care o face să pară mai tânără în fotografii. Ce face atunci când cineva vrea să facă o poză cu ea

Interpreta de muzică populară a trecut de 80 de ani, dar cu toate acestea a rămas în continuare extrem de energică. Însă, adevărul este că Sofia Vicoveanca cunoaște și un truc pentru a da atât de bine pe sticlă. Iată ce a dezvăluit!

Sofia Vicoveanca este una dintre cele mai distinse și elegante interprete de muzică populară de la noi, iar costumul tradițional o prinde de minune. Și deși se bucură de o genă bună, artista a dezvăluit că a învățat de la fiul ei, cameraman de meserie, un truc care mai „taie” din anii de pe față”.

La ce truc apelează Sofia Vicoveanca pentru a arăta mai tânără în poze

Sofia Vicoveanca călătorește destul de des cu trenul pe ruta București-Suceava, iar călătorii se înghesuie să se fotografieze cu ea. Și pentru că ține la imaginea ei, artista a dezvăluit că, de fiecare dată, este atentă la felul în care cade lumina:

„Merg adesea cu trenul, de la București la Suceava, fac șase ore. La drum lung, în tren, oamenii își spun sufletul, observ care e starea țării, fac poze cu toată lumea care îmi cere, controlorii mă știu, deja, toți, de atâția ani. Am și o figură care nu se confundă, dar, știți ceva? Nimeni nu vine la tine, ca să faci poză cu el, dacă nu te place. Însă, sunt tare pretențioasă. După ce fac un selfie cu cineva, îi zic: <<Ia, să văd cum am ieșit. E normal, să văd, nu?>>. Dacă nu-mi place îi zic: <<Nu-mi place, încă o dată, mai facem!>>. Și caut lumina naturală. Eu am avut norocul să joc în câteva filme, s-a întâmplat să gust din această artă. Iar fiul meu sau pruncul meu, cum îi zic eu, că tot pruncul meu rămâne până mor, e cameraman, el m-a învățat cum să pun lumina, la fotografii sau la filmări. O lumină foarte bună, din față, îți netezește tot, întinde toată fața, nici nu-ți mai trebuie operație estetică. Când fac poze, trebuie să vină lumina din față, întorc telefonul. Cu lumina în față, să vedeți că ieși frumos, ieși bine și îți taie și mulți ani. Așa, cu lumină din spate, ia să vedeți că și un copil pare un moșneguț.”, a dezvăluit Sofia Vicoveanca, citată de libertateapentrufemei.ro.

La ce trucuri de înfrumusețare apelează Sofia Vicoveanca. Interpreta nu folosește produse din comerț

Sofia Vicoveanca apelează la trucuri naturiste când vine vorba de tenul său, pe care le realizează chiar ea din câteva elemente pe care le are în casă. Unul dintre aceste trucuri se folosește chiar de busuiocul de la Bobotează, primit de la preot:

„Eu am tenul foarte uscat și am scris și în cărțulie câteva trucuri naturiste, despre care m-ați întrebat. De câțiva ani mă dau pe față cu ulei de măsline de la producător, nu din comerț. Aduc românii noștri plecați în lume, de te miri unde. Eu pun în uleiul de măsline extravirgin busuioc de la Bobotează, primit de la preot. Nu pun creguța cu totul, ci doar bobițele uscate și eventual și frunzele. Se curăță fața, se tamponează cu acest ulei, care trebuie lăsat puțin la macerat cu boabele de busuioc. Cu ajutorul lui, tenul se hidratează. După ce ai tamponat ușor fața cu uleiul cu busuioc, se pune un strat de miere lichidă și se stă cu ea cel puțin 30 de minute. Eu obișnuiesc să îmi mai pun pe față și măști naturiste cu măr ras sau cartof ras. Dar cu ele e musai să stai culcată în pat, să nu curgă. Cu aceste trucuri mă mențin de ani de zile. Pentru pori dilatați sunt foarte bune boabele de strugure. Eu nu am, dar știu că o dată puse pe chip, ele strâng porii.”, a declarat Sofia Vicoveanca pentru Fanatik, citată de Viva.

