Sofia Vicoveanca susține că a trecut printr-o întâmplare neobișnuită în tren. Gestul din senin pe care i l-a făcut un călător

Deși are 81 de ani, Sofia Vicoveanca este într-o formă fizică de invidiat, lăsându-i pe oameni uimiți de cât de bine se ține pe picioare.

Din acest motiv, interpreta de muzică populară susține că mulți nu o cred atunci când spune că nu și-a făcut nicio intervenție estetică la nivelul feței. Iată cât de departe a putut ajunge un curios ca să afle adevărul!

Ce a pățit Sofia Vicoveanca în tren: „S-a dus cu mâinile fix”

Pentru că obișnuiește să călătorească cu trenul destul de des, Sofia Vicoveanca nu se aștepta să trăiască pe pielea ei cele întâmplate.

Interpreta de muzică populară a povestit pentru Unica cum un coleg de compartiment indiscret s-a apropiat mult prea tare de ea în speranța că va găsi vreo urmă de cicatrice la nivelul fețeii, dat fiind faptul că arată atât de bine pentru vârsta ei:

„S-a dus cu mâinile fix la urechile mele, să verifice dacă am cicatrice de la o posibilă operație de lifting facial.”, a povestit Sofia Vicoveanca pentru Unica.

La ce trucuri de înfrumusețare apelează Sofia Vicoveanca. Interpreta nu folosește produse din comerț

Sofia Vicoveanca apelează la trucuri naturiste când vine vorba de tenul ei, pe care le realizează chiar ea din câteva elemente pe care le are în casă. Unul dintre aceste trucuri se folosește chiar de busuiocul de la Bobotează, primit de la preot:

„Eu am tenul foarte uscat și am scris și în cărțulie câteva trucuri naturiste, despre care m-ați întrebat. De câțiva ani mă dau pe față cu ulei de măsline de la producător, nu din comerț. Aduc românii noștri plecați în lume, de te miri unde. Eu pun în uleiul de măsline extravirgin busuioc de la Bobotează, primit de la preot. Nu pun creguța cu totul, ci doar bobițele uscate și eventual și frunzele. Se curăță fața, se tamponează cu acest ulei, care trebuie lăsat puțin la macerat cu boabele de busuioc. Cu ajutorul lui, tenul se hidratează. După ce ai tamponat ușor fața cu uleiul cu busuioc, se pune un strat de miere lichidă și se stă cu ea cel puțin 30 de minute. Eu obișnuiesc să îmi mai pun pe față și măști naturiste cu măr ras sau cartof ras. Dar cu ele e musai să stai culcată în pat, să nu curgă. Cu aceste trucuri mă mențin de ani de zile. Pentru pori dilatați sunt foarte bune boabele de strugure. Eu nu am, dar știu că o dată puse pe chip, ele strâng porii.”, a declarat Sofia Vicoveanca pentru Fanatik, citată de Viva.

