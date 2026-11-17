Invitată în cadrul unui cunoscut podcast, Sorana a dezvăluit detalii tulburătoare din trecutul ei. Nu numai că mama ei a scăpat în mod miraculos din cutremurul din anul 1977, dar ea l-ar fi prezis, la vârsta de doar 3 ani, pe cel din 1986. Descoperă ce mărturisiri a făcut artista.

Sorana, celebra cântăreață din trupa ASIA, a fost invitată recent la podcastul „Vorba lu' Jorge”, prilej cu care și-a deschis inima și a dezvăluit detalii mai puțin cunoscute despre ea și despre trecutul său. Îndrăgita artistă a făcut dezvăluiri tulburătoare despre cum s-a salvat mama ei la cutremurul din anul 1977. Totodată, aceasta a povestit în detaliu cum ar fi prezis cutremurul din 1986, la vârsta de doar trei ani. Descoperă întreaga confesiune în rândurile de mai jos.

Sorana de la ASIA a făcut confesiuni tulburătoare despre cum s-a salvat mama ei la cutremurul din 1977

Sorana din trupa ASIA este una dintre cele mai cunoscute cântărețe din România. Simpatică, zâmbitoare și carismatică, aceasta a reușit mereu că cucerească inimile a zeci de mii de fani. Totuși, în spatele unui zâmbet de milioane stă o poveste desprinsă parcă dintr-un film!

Invitată recent la podcastul „Vorba lu' Jorge”, aceasta a fost întrebată cu ce se ocupa mama ei, prilej cu care au ieșit la iveală detalii despre familia sa.

Articolul continuă după reclamă

„Și mama ta ce făcea? Cu ce se ocupa?”, a întrebat gazda podcastului.

Cu vădită emoție și durere în glas, Sorana a dezvăluit cum a reușit mama ei să se slaveze, la cutremurul din 1977, din blocul din Militari care s-a prăbușit. Femeia a reușit să iasă la timp din bloc, având pe ea doar o cămașă de noapte: „Doar că pe primul apartament a venit cu un șoc imens, pentru că din apartamentul acela, mama a reușit să se salveze într-o cămășuță de noapte. Era blocul din Militari care a căzut în ’77, la cutremur. Și avea 27 de ani mama. Și a reușit să iasă în cămășuța de noapte din casă. Mi-a spus că mânca fasole verde, păstăi, și se uita la lustra care a început să se miște. Și abia puseseră instalatorii lustra și se gândea că nu i-au pus-o bine. Și atunci și-a dat seama că este cutremur, a fugit din casă exact așa cum era, desculță și cu cămășuța de noapte pe ea. Și în urma ei…Dezastru!”.

Citește și: Sorana Mohamad și-a schimbat complet viața după divorț. Cum arată acum fosta membră A.S.I.A.

„O, Doamne, ce instinct a avut de supraviețuire!”, a fost reacția avută de gazda podcastului.

„Da, întotdeauna a avut un instinct foarte bun de supraviețuire, dar era foarte puternică atunci, după care e pica. S-a transformat într-o traumă imensă. Ca să dau un exemplu mic, să înțelegi cât de mare era trauma ei, taică-meu când dădea din picior, când stătea la masa, și masa când se mișca, maică-mea tresărea de fiecare dată, dar speriată complet, pentru că avea senzația că este cutremur”, au fost detaliile dureroase ce au marcat familia Soranei mult timp după cutremurul din 1977.

Mai mult decât atât, fosta membră a trupei Asia i-a uimit și mai mult pe ascultători atunci când a povestit, în detaliu, ce întâmplare ieșită din comun a trăit la vârsta de doar trei ani. Pe când era doar o copilă, Sorana ar fi prezis cutremurul din anul 1986, reușind să îi salveze pe membrii familiei sale.

Sorana ar fi presimțit cutremurul din anul 1986, pe când avea vârsta de doar 3 ani. Cum și-a salvat familia de la o tragedie

„De altfel, așa a început una dintre cele mai… Sau, nu știu, călătoria mea reală din viață. Asta a început foarte rapid, la trei ani. Trei ani a fost o vârstă în care s-au întâmplat foarte multe lucruri. Trei ani aveam, eram în ’86, sunt născută în ’83.

Eu m-am născut într-o familie foarte îndoliată. Doliul acela foarte, foarte greu, cel mai greu, când părintele își înmormântează copilul. Și asta a fost familia mea. Înainte să ne naștem noi, fetele, fuseseră doi băieți înainte, de doi și patru ani, atât aveau când s-au stins. Și familia noastră a fost foarte, foarte mișcată de toate aceste lucruri. Încontinuu am pierdut pe câte cineva. Cea mai mare parte a copilăriei mele s-a desfășurat îmbrăcată în negru. În momentul în care se întâmplau toate aceste tragedii, pe noi ne-au unit întotdeauna ca familie. Și știam un lucru: dacă, Doamne ferește, se întâmplă o tragedie, ceva, cu toții ne strângem la bunica mea. Pentru că atunci, știi, nu erau telefoane, da? Era foarte greu și cu fixul, și toți ne strângeam la bunica mea”.

În acea seară, din tot calmul, am început să țip că vreau să plecăm. A pentru prima oară criză de neascultare, am început să alerg, bunica și ceilalțăi au început să fugă după mine. Am luat liftul, am coborât. Acel lift avea nouă ani. Bunica m-a întrebat ce am. Eu am prins-o de mână și i-am zis Începe. Și atunci a început. Cutremurul din 86. Ideea e următoarea: eu cu bunica am sărit… Ca să înțelegem lucrurile mai bine, de la început, eu am o memorie aproape idilică pe termen lung. Tot ce am vorbit vreodată, dacă vrei și discuții dintre noi doi de acum mulți ani de zile, pot să ți le reproduc cuvânt cu cuvânt. Cu bunica am sărit în stradă. Bunica a oprit un camion, ne-am urcat în camion, ne-a lăsat pe Ștefan cel Mare, unde locuia bunica mea, pentru că panica ei cea mai mare a fost mama, fiindcă știam cât de grele sunt astfel de momente pentru ea. Am ajuns la curte. Din fericire, maică-mea, în momentul de criză, atunci când se întâmpla ceva, era extraordinar de puternică. După? Nu. După era total pierdută, dar în acea secundă nu se pierdea deloc cu firea. Știa exact ce trebuie să facă. Și am ajuns cu toții în siguranță cu bunica mea la curte și, la puțin timp în urma noastră, au venit Gheorghe cu Sanda și cu Geta. Gheorghe, care era întotdeauna foarte elegant, cu părul întotdeauna aranjat, cu vocea foarte calmă, groasă așa, și calm. A intrat în casă disperat, cu părul vâlvoi, m-a luat în brațe, toți trei m-au strâns în brațe și au spus bunicii mele: Sorana ne-a salvat viața!”, a povestit Sorana.