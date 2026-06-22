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Sorana Mohamad și-a schimbat complet viața după divorț. Cum arată acum fosta membră A.S.I.A.

Sorana Mohamad și-a schimbat complet viața după divorț. La 43 de ani, fosta membră A.S.I.A. are o nouă carieră, trăiește o frumoasă poveste de dragoste și a revenit pe scenă.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 22 Iunie 2026, 16:07 | Actualizat Luni, 22 Iunie 2026, 16:15
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Sorana Mohamad și-a schimbat complet viața după divorț. La 43 de ani, fosta membră A.S.I.A. are o nouă carieră, trăiește o frumoasă poveste de dragoste și a revenit pe scenă. | Antena 1/AI
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Sorana Mohamad, una dintre cele mai apreciate membre ale trupei A.S.I.A., pare de nerecunoscut față de perioada în care cucerea topurile muzicale alături de colegele sale. La 43 de ani, artista și-a reinventat complet viața după divorț și traversează una dintre cele mai frumoase etape atât pe plan personal, cât și profesional.

Sorana Mohamad și-a schimbat complet viața după divorț

Deși a rămas în memoria publicului drept una dintre vocile emblematice ale fenomenului A.S.I.A., Sorana și-a construit în ultimii ani o nouă identitate în lumea artei. Fosta cântăreață a ales să se dedice unei pasiuni mai vechi, pictura, domeniu în care a investit mult timp și energie.

Anii pandemiei au reprezentat pentru ea un adevărat nou început. După o perioadă dificilă, marcată de divorț și de schimbări importante în viața personală, Sorana a redescoperit bucuria de a crea. Astăzi, lucrările sale sunt promovate inclusiv prin ședințe foto artistice, iar artista și-a construit o imagine solidă ca artist plastic.

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Sorana a vorbit în repetate rânduri despre procesul creativ și despre provocările pe care le întâmpină atunci când lucrează la un tablou.

„Atunci când pictez, de departe lucrul pe care îl găsesc cel mai complicat e să-mi dau seama când am terminat tabloul. Îl întorc pentru câteva zile cu spatele, ca să nu-l mai văd și apoi îl privesc cu ochi proaspeți”, a declarat artista, potrivit Cancan.

Cum arată acum fosta membră A.S.I.A.

Pe lângă succesul din domeniul artistic, Sorana se bucură și de o perioadă liniștită în plan sentimental. După divorțul de Paul Moga, ofițer SRI, anunțat în 2014, vedeta a trecut prin momente dificile din punct de vedere emoțional. Cu toate acestea, timpul i-a adus din nou fericirea.

Astăzi, fosta membră A.S.I.A. trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Adrian Georgescu, bărbatul pe care îl cunoaște încă din copilărie. Relația lor are la bază o prietenie de zeci de ani, care s-a transformat în timp într-o legătură specială.

„Partenerul meu de viață este prietenul meu de 26 de ani. Noi am fost colegi de generală și de liceu. În momentul în care A.S.I.A. s-a înființat, el a fost acolo lângă mine și m-a susținut în acele momente la școală, pentru că era foarte greu”, a mărturisit artista într-un interviu acordat anterior.

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În paralel cu activitatea sa din lumea artei, Sorana a revenit și pe scenă alături de fostele sale colege, în cadrul unor concerte speciale dedicate fanilor A.S.I.A. Reuniunile trupei au fost primite cu entuziasm de public, demonstrând că fenomenul care a marcat începutul anilor 2000 continuă să fie apreciat și astăzi.

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