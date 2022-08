Sorina, fosta iubită a lui Nicolae Guță, are probleme de sănătate. Medicii din Turcia au refuzat s-o opereze: ”Nu-și asumă riscul”

Sorina a avut o intervenție telefonică la Antena Stars. Fosta parteneră a lui Nicolae Guță s-a schimbat mult în ultima perioadă, mai ales din cauza problemelor de sănătate.

Aceasta are nevoie de bani pentru a se opera pe inimă, o intervenție foarte complicată. Medicii din Turcia i-au recomandat să mai aștepte, timp în care i-a fost administrat un tratament.

Aceștia s-au temut pentru viața ei, iar Sorina așteaptă ca personalul medical să o contacteze pentru noi investigații.

Pe lângă problemele cu inima, Sorina Guță se luptă și cu cele de la plămâni. Unul dintre organe nu mai funcționează, în timp ce doar un sfert din celălalt o ajută să respire.

Probleme grave de sănătate pentru pentru Sorina Guță

Sorina a povestit momentele grele prin care a trecut în ultima perioadă și privește cu speranță spre viitor. Ea speră că medicii din Turcia se vor hotărî să o opereze.

Costul intervenției este de 13.000 de euro și fosta manelistă deține aproape întreaga sumă, pe care a strâns-o cu ajutorul donațiilor.

”Eu îi mulțumesc bunului Dumnezeu că mă simt mult mai bine decât am fost, am fost la turci, am stat internată 6-7 zile în spital, mi-au făcut toate investigațiile și au ajuns la concluzia că nu mă pot opera că am avut saturația foarte mică, 74. (...) Am avut tensiunea foarte scăzută, n-am avut oxigenul destul în plămâni și în sânge, sângele l-au găsit foarte inflamat de la fumat.

Mi-au dat un tratament că mi-au zis că nu-și asumă riscul să mă opereze că s-ar putea să nu mă mai trezesc, mi-au dat un tratament, la urmă a intrat la ei Ramadanul și mi-au dat tratament de 2-3 săptămâni și m-au trimis acasă în România. Mi-au spus să fac tratamentul ăsta și că mă sună ulterior pentru operație.

În 7-8-9 zile maxim sper să mă sune și să mă duc înapoi pentru operație. (...) Deci valva principală de la inimă și care pompează sângele și duce oxigenul în plămâni e distrusă. Trebuie schimbată valva principală. În al doilea rând, înainte să plec din România am mai fost la un film la plămâni. Mi-a găsit că un plămân e întreg și celălat stâng, chiar de pe partea unde e valva de la inimă, mai am un sfert.”, a zis Sorina Guță.

