Speak și Ștefania se pregătesc să facă marele pas. Artistul și-a cunoscut viitori socri. Care a fost reacția tatălui Ștefaniei

I-am simțit foarte aproape de sufletul meu de la prima întâlnire”.

Ce s-a zvonit despre Speak și Ștefania

În luna ianuarie s-a zvonit în presă și printre fani faptul că relația dintre Speak și Ștefania nu mai merge atât de bine și că cei doi s-ar fi despărțit.

Totuși, cei doi îndrăgiți artiști au făcut un vlog și toată lumea a înțeles care este adevărata situație dintre ei.

Speak și Ștefania sunt extrem de ocupați cu numeroasele proiecte pe care le desfășoară, în ciuda pandemiei de coronavirus ce a afectat inclusiv artiștii din țara noastră.

Într-un vlog realizat de curând și postat pe YouTube, Speak și Ștefania au pus capăt supozițiilor. La fel de îndrăgostiți unul de celălalt, aceștia au mărturisit că sunt mai mult decât încântați de veștile pe care le-au primit de curând! Cei doi nu numai că nu s-au despărțit, dar sunt la fel de apropiați precum erau și anul trecut, atunci când Speak a decis s-o ceară în căsătorie pe Ștefania, la „Asia Express” sezonul 3. Acum, cei doi vor să retrăiască respectivele amintiri!

Experiența Asia Express i-a unit și mai mult

Chiar dacă Ștefania și Speak nu au câștigat trofeul, „Drumul comorilor” de la Asia Express i-a unit și mai mult și i-a făcut să se cunoască unul pe altul în cele mai grele condiții. Cu siguranță, unul dintre cele mai emoționante momente din cadrul emisiunii a fost momentul în care Speak a cerut-o în căsătorie pe Ștefania.

„Doamne câte emoții! Am resimțit toate emoțiile finalei, am resimțit tristețea și bucuria ultimelor clipe din Asia Express România. Chiar dacă nu am câștigat trofeul, am câștigat cea mai de preț comoară, pe noi 2", a mărturisit Ștefania, după finala Asia Express.