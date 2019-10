Amalia Năstase, de nerecunoscut după ce a slăbit 32 de kilograme. Cum a reușit să-și recapete silueta dinainte de sarcină

Amalia Năstase, fosta soție a tenismenului Ilie Năstase, este de nerecunoscut după ce a slăbit 32 de kilograme, potrivit imaginilor difuzate de Antena Stars.

În imaginile respective, ea a fost surprinsă în parc, cu fiul ei, Toma. Îmbrăcată într-o ținută lejeră, Amalia Năstase pare de nerecunoscut după ce a topit kilogramele.

Amalia Năstase a vorbit, în repetate rânduri, despre dieta pe care a urmat-o ca să slăbească și a dezvăluit ce a mâncat ca să topească kilogramele în plus.

"Am slăbit 32 de kilograme, am făcut o cură de slăbire anul acesta. Eu am ținut tot timpul diete, dar nu oscilam atât de mult cum am făcut-o în ultimii patru ani. Nu mi-a fost poftă de absolut nimic, sper să nu se mai pun înapoi pentru că știu prin ce am trecut ca să le pierd. Am avut noroc că nu a trebuit să-mi tai pieile, se putea duce totul la vale. Eu realizam că nu mai intram în haine, știam că sunt grasă... Am zis că nu-mi tai stomacul, așa că am hotărât să țin o dietă. Nu e o fericire să tragi după tine 32 de kilograme", a afirmat Amalia Năstase.