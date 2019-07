Star Matinal. Anda Călin și Liviu Vârciu, din nou împreună: "Sunt mândră că e al meu"

Anda Călin a oferit primul interviu după ce s-a împăcat cu Liviu Vârciu! Au trecut prin momente mai puţin plăcute, dar contează că acum le-au depăşit!

Anda a povestit, la Antena Stars, cum arată viaţa lor dar şi ce a făcut de dragul iubitului ei.

"Am avut aşa emotii, acum mi-au mai trecut. Mă simt super. Cred că înca le am. Zicea Liviu inainte "Omule, am emotii, nu mai pot". Eu am încercat sa-l îmbărbătez, să-i zic că e totul ok, dar şi eu am la fel de multe. Cum a fost Liviu zilele astea... zicea domne', n-am mai cantat de mult, a fost o emoţie aparte. am fost agitaţi, ştiam că îşi doresc, ai vazut şi tu ce chimie au avut. l-am mai vazut. Ce să zic? Sunt mândră că e al meu.", a declarat Anda Călin.