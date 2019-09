Simona Gherghe, momente cumplite în fața grădiniței fetiței ei. Ce i s-a întâmplat. „Am văzut!”

Simona Gherghe a trecut prin momente cumplite în fața grădiniței fetiței ei, Ana Georgia, trei zile la rând.

Se pare că micuței îi este greu să se acomodeze la grădiniță, iar Simonei Gherghe îi este și mai greu să își lase fiica acolo.

„Grădinița, ziua a treia. Azi a fost mai rău ca ieri. În momentul în care am lăsat-o la grădiniță a început să urle foarte tare. Am un nod în gât. Ieri am cedat, pentru că am stat parcată aici, în fața grădiniței, cum sunt și acum, și educatoarele i-au scos afară și evident că am văzut-o din mașină cum plângea. Și citeam pe buze cum spunea: Mami, hai, ia-mă, Ana!

Vă dați seama că în momentul ăla am zis: OK, gata, asta e tot! Teoria nu are nicio legătură cu practica, că la teorie sunt beton. Când e vorba de practică e mai greu”, a povestit Simona Gherghe.

„Trebuie să fiu puternică. O să dureze câteva zile, Ieri am cedat și rău am făcut, pentru că momentul în care m-am dus, a început să se alinte, să îmi spună să plec. Chestii din astea. Dar uite că acum am luat-o de la capăt”, a mai spus ea.

Simona Gherghe s-a consolat cu faptul că și alte mămici trec prin aceleași clipe grele cu copiii lor, în primele zile de grădiniță.