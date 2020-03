Starea tenorului Plácido Domingo, internat într-un spital din Acapulco, este stabilă

„Simt că este obligaţia mea morală să anunţ că am fost testat pozitiv cu Covid-19. Eu şi familia mea suntem şi vom rămâne izolaţi individual pe toată perioada cât se consideră că este necesar din punct de vedere medical. În prezent, suntem cu toţii bine, însă eu am prezentat simptome de tuse şi febră, de aceea am decis să fiu testat şi rezultatul a fost pozitiv”, a transmis atunci Domingo.

În Mexic, până în prezent, au fost confirmate peste 700 de cazuri de infectare şi 12 decese.

Sursa : news.ro