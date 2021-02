Ștefan Bănică continuă tradiția concertelor acustice “Te iubesc, femeie!”, 7 martie

Concertul în varianta de transmisiune live online reprezintă o premieră pentru Ștefan Bănică

În concertul “Te iubesc, femeie!”, susținut de Ștefan Bănică, alături de trupele sale Rock’N’Roll Ban și The 50’S, se vor regăsi unele dintre cele mai frumoase cântece de dragoste, pe care artistul le-a lansat de-a lungul carierei sale.

“Această perioada prin care trecem ne obligă să găsim soluții pentru a fi în contact cu voi, pentru a putea continuă tradiția pe care am început-o acum 11 ani prin concertul acustic “Te iubesc, femeie!”. Până când vom reveni la normalitate și ne vom întâlni față în față, cu sălile de spectacol pline la capacitate maximă, așa cum am avut până acum în cadrul concertelor acustice, consider că este important să păstrăm continuitatea chiar și în acest mod total nou pentru noi toți.

La concertul “Te iubesc, femeie!”, dedicat în mod special Zilei Femeii, pot participa doar 120 de persoane la spectacol în sala, respectând regulile în vigoare, iar oamenii care își doresc să ne revadă și să ne asculte își pot procura bilete pentru vizionarea în direct a concertului, în mediul online. Concertul va fi unul interactiv, atât în sala, cât și online.

Dacă celor din sala mă voi adresa direct, față în față, voi fi conectat și cu cei care vor urmări concertul online și care ne pot scrie mesaje în timp real.