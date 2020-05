Ștefania a vrut să-i dea cu adidasul în cap! Ce i-a spus Speak lui Bontea de a scos-o din minți pe "Libelula" | VIDEO

”Casa nu este a noastră, am închiriat-o. Noi avem un apartament tot în zonă, dar am vrut să locuim la casă, am luat-o complet mobilată și am mai contribuit și noi cu câte ceva… Ce am vrut neapărat să avem. Am pus gazon, am vopsit gardul, am cumpărat chiar grătar cu cărbuni. Am umblat puțin și la mobilă, pe undeva”, a povestit Speak.