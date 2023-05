Ștefania Costache, Lorelai, fosta concurentă de la iUmor, dezvăluiri sincere despre iubit. De ce încă mai locuiește cu fostul

Lolrelai, fosta concurentă de la iUmor s-a despărțit de iubit, dar cu toate acestea locuiesc în aceeași casă. Poate părea ciudat, însă concurenta spune că ea și fostul ei iubit au găsit o modalitate prin care să conviețuiască chiar dacă nu se mai iubesc.

Lolrelai și fostul ei iubit locuiesc în aceeași casă

În ceea ce privește viața ei personală, Lolrelai este deschisă și vorbește despre relațiile sale. O veste care a uimit, însă, este că ea încă stă cu iubitul în casă. În cadrul unui interviu fosta concurentă de la iUmor a dezvăluit care este situația sa amoroasă. Spune că este singură de ceva vreme, însă stă în continuare cu iubitul ei în aceeași casă.

„N-am apucat să sufăr și el are o altă poveste, nu-i simt lipsa. La un moment dat am plecat, mi-am făcut altă relație în Italia, dar acum nu sunt cu niciunul. Eu acum locuiesc în aceeași casă cu fostul meu iubit. Nu e deloc toxic. Dacă reușești să ajungi la o anumită maturitate, Andrei pentru mine e un sprijin excepțional. Nu știu dacă a fost neapărat vorba despre iubire, eu nu am mai iubit de când eram mai mică, eram disperată și aveam relații toxice.

După ce a trecut atracția sexuală, el a rămas cu niște carențe sentimentale. Andrei este un copil crescut în baza sportivă, mama a plecat în altă țară pentru a munci, a-i plăti proteinele și ce avea nevoie. A ajuns campion mondial la 18 ani, la canoe. Eu pe Andrei l-am cunoscut când trebuia să se întoarcă la țară la bunica lui, pentru că deși era campion mondial, Clubul Dinamo care trebuia să îi dea 800 lei pe lună nu avea să îl plătească. Atunci am venit ca o salvare unul pentru altul. A fost un sprijin reciproc, ne-am atașat unul de altu, dar fiecare venea cu traume, dar funcționează perfect relația de prietenie”, a mărturisit Lolrelai.

Cu ce se ocupă acum Ștefania Costache, Lolrelai

Ștefania Costache, cunoscută publicului larg drept „Lolrelai”, a intrat în atenția pubicului odată cu apariția sa de senzație la iUmor. Concurenta a apărut fără inhibiții în fața juraților și a făcut un show de zile mari. Fosta concurentă de la iUmor este prezentă în mediul online și își ține fanii la curent cu activitatea sa pe rețelele de socializare. În ultima vreme spune că s-a ocupat mai multe galele RFX și de conținut pe platformele de socializare, însă nu a renunțat nici la pasiunea sa: scrisul.

Fosta concurentă spune că a scris o piesă pentru Pepe, iar în curând, Connect-R va lansa o piesă la care a lucrat și ea.

