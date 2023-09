Cât costă tratamentul urmat de Rona Hartner împotriva cancerului. Artista, noi vești despre starea ei de sănătate

Medicii i-au spus să își facă testamentul, dar artista nu a renunțat să spere. Rona Hartner a început tratamentul împotriva cancerului care i-ar putea dea o nouă șansă la viață. Cum se simte în prezent

În urmă cu aproximativ o lună, Rona Hartner dezvăluia că a fost, din nou, diagnosticată cu cancer, după ce boala cruntă a recidivat. Artista a aflat că metastazele pe creier au crescut și deși medicii i-au spus să își facă testamentul, aceasta nu se lasă. Fosta concurentă de la Te cunosc de undeva! continuă investigațiile și recent, a început un tratament extrem de costisitor

Cât costă tratamentul urmat de Rona Hartner împotriva cancerului. Noi dezvăluiri despre starea ei de sănătate

Rona Hartner a acordat un nou interviu în cadrul emisunii Star Magazin de la Antena Stars, unde a vorbit despre starea ei de sănătate. Aceasta a fost diagnosticată recent cu cancer în fază patru și starea ei s-a degradat rapid.

Chiar dacă, spun ea, medicii nu i-au dat nicio șansă, în urma celor mai recente investigații se vede luminița de la capătul tunelului. Specialiștii și-au schimbat pronosticul și i-au recomandat să înceapă tratamentul, însă acesta nu este deloc ieftin.

Citește și: Rona Hartner, o altă veste dureroasă după ce cancerul i-a recidivat: „Am făcut dimineață un scanner”. Artista a rămas și fără bani

Potrivit informațiilor, Rona Hartner plătește 12.000 de euro, pe lună, în speranța de a se vindeca de boala cruntă care i-a dat viața peste cap. Din fericire, în Franța - acolo unde locuiește - cheltuielile sunt acoperite de Casa de Asigurări.

Întrebată care este starea ei acum, ea a dezvăluit că a fost externată din spital, dar continuă tratamentul.

„Mulțumesc lui Dumnezeu, sunt acasă. Mă simt foarte bine. Am un tratament de două săptămâni, de fapt, îl fac de la Sfânta Maria. În spital e totuși ok, se ocupă lumea de tine, ești securizat, nu se putea întâmpla nimic rău. Mai greu e când ieși din spital, în toată euforia. Am văzut că mi-au dispărut metastazele la jumate. Am fost atât de euforică, încât acum după trei zile sunt epuizată de oboseală. Mă simt ca la 18 ani, faptul că dispar acele metastaze face să îți dispară oboseala, îți dă o stare foarte bună”, a spus Rona Hartner.

Citește și: Te cunosc de undeva! 26 noiembrie 2022. Rona Hartner și tatăl lui Connect-R, dialog savuros în culise. Ce s-a întâmplat la machiaj

Pentru a nu ceda luptei, Rona a mărturisit că a apelat și la rugăciune, până și cât a stat în spital s-a împărtășit zilnic. Atfel, spune ea, a ajuns, în nici două luni, de la a avea șanse nule, la a începe tratamentul costisitor care ar putea să o vindece.

„Lupta nu este a mea, este a lui Dumnezeu. Eu am intrat cu șanse nule în această luptă. Când m-a anunțat doctorul pe 12 iulie că am metastaze și aveam cancer 4, eu eram deja aveam șanse nule să reușesc, dar din momentul acela am luat toate armele pe care le știu (...) Am făcut toate sacramentele bisericii, încât în momentul acela nu mai era lupta mea, era lupta lui Dumnezeu”, a mai spus artista, la Antena Stars.