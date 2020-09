Surorile Kardashian, transformare dramatică între primul și ultimul sezon al reality show-ului lor. Cât de mult s-a schimbat Kim Kardashian în doar câțiva ani

Avea doar 23 de ani în primul sezon al reality show-ului “Keeping Up with the Kardashians”. Acum are 36, e proaspăt mămică și a avut o viață amoroasă tumultuoasă de-a lungul timpului. Cu trecerea anilor, fanii au observat că sora lor Kardashian preferată începe să își schimbe treptat look-ul, până a ajuns la cel actual, similar cu cel al surorii mai mari, Kim.

Sursa foto: Hepta, Profimedia