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Tatăl lui Meghan Markle, în centrul unui scandal de proporții. Acuzațiile grave care au dus la sesizarea autorităților

Tatăl lui Meghan Markle, Thomas Markle, este anchetat după ce în casa sa din Filipine au fost găsite „sute, chiar mii” de imagini pornografice cu minori. Descoperă mai multe detalii despre subiect în rândurile de mai jos.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Vineri, 23 Octombrie 2026, 12:46 | Actualizat Vineri, 23 Octombrie 2026, 12:46
Tatăl lui Meghan Markle avea acasă materiale pornografice cu minori | Profimedia
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Thomas Markle Sr., tatăl lui Meghan Markle, este anchetat după ce în casa lui din Cebu (Filipine) ar fi fost găsite „sute, dacă nu mii” de imagini pornografice cu minori. Cel care a descoperit totul a fost chiar fiul acestuia.

Tatăl lui Meghan Markle, în centrul unui scandal de proporții. Acuzațiile grave care au dus la sesizarea autorităților

Thomas Markle, tatăl ducesei de Sussex, este vizat de o anchetă în Filipine, după ce fiul său (Thomas Jr.) a găsit mai multe cutii cu poze cu conținut pornografic cu minori în casa lor din Cebu, Filiine. Uluit și dezgustat de cele descoperite, acesta a făcut o sesizare la poliție și a predat cutiile găsite autorităților.

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Sora acestuia în schimb, adică fiica lui Thomas Markle, îl apără și spune că fratele ei vrea doar răzbunare arată cei de la pagesix.ro.

Sesizarea a fost făcută de Thomas Jr., în vârstă de 60 de ani. El spune că a găsit materialele pornografice cu minori din întâmplare, în mai multe cutii cu lucruri vechi de familie, în timp ce căuta un telefon. Ulterior, mai multe materiale suspecte au fost descoperite și au scos la iveală faptele ilegale ale bărbatului de 82 de ani.

Thomas Markle Jr, dezgustat de cele descoperite, a început să caute și a descoperit și alte materiale pornografice. A contactat autoritățile americane și filipineze și o anchetă a fost deschisă.

Îngrozit de ceea ce a putut să descopere, fiul bărbatului a spus că, deși „l-a susținut și l-a îngrijit” pe tatăl său „și l-a ajutat ani de zile, acest lucru „se oprește acum”. Cei doi s-au mutat împreună în Filipine în luna mai, din dorința unui trai mai liniștit.

„Când am găsit acest material, am fost îngrozit și nu am avut altă opțiune decât să-l reclam pe tatăl meu”, a fost confesiunea făcută de Thomas Markle Jr, fiul bărbatului și fratele lui Meghan Markle, potrivit pagesix.com.

De caz se ocupă nu doar autoritățile filipineze, ci și FBI. Deocamdată, toate acestea sunt acuzații care nu au fost verificate public de autorități. Până la o decizie a anchetatorilor, Thomas Markle Sr. beneficiază de prezumția de nevinovăție.

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