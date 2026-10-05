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Adevărul despre Doria Ragland, mama lui Meghan Markle. De ce a fost comparată cu Regina Elisabeta

Puțini știu adevărul despre Doria Ragland, mama lui Meghan Markle, și de ce a fost comparată cu regretata Regină Elisabeta a II-a.

Autor: Nicu Alex
Publicat: Luni, 05 Octombrie 2026, 14:05 | Actualizat Luni, 05 Octombrie 2026, 14:08
Meghan Markle și mama sa Doria au o relație foarte strânsă, potrivit surselor | Getty Images
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Mama lui Meghan Markle, Doria Ragland, are un rol important în viața fiicei sale, însă e cunoscută pentru discreția sa.

Doria a preferat în mare parte să stea departe de lumina reflectoarelor, scrie InStyle.

Motiv pentru care puțini știu detalii despre Doria, viața ei și relația pe care o are cu ginerele său, Prințul Harry.

Dincolo de asocierea cu familia regală, Doria e cunoscută și pentru faptul că și-a susținut fiica în perioade importante.

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Adevărul despre Doria Ragland, mama lui Meghan Markle

În vârstă de 69 de ani, Doria apare ocazional pe contul de Instagram al lui Meghan, de la fotografii în piscină alături de nepoata sa, Lilibet, până la zile petrecute la Disneyland, scrie People.

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Potrivit surselor apropiate familiei, cele 2 sunt foarte apropiate și petrec mult timp împreună, mai ales după ce Meghan și Prințul Harry s-au mutat în California, în 2020. Daniel Martin, prieten de mulți ani al lui Meghan și make-up artistul acesteia, declara pentru People în 2019 că Ragland e o sursă de inspirație pentru Ducesa de Sussex.

„Meghan își ia foarte multă putere de la mama ei. Doria e elegantă, stilată și sigură pe ea, dar nu e deloc intimidantă. Cu siguranță, cred că Meghan a moștenit multe dintre aceste calități de la mama sa,” susținea Martin.

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Doria Ragland s-a născut în Cleveland, Ohio, însă familia sa s-a mutat la Los Angeles când ea era încă bebeluș, unde locuiește și astăzi.

După ce și-a obținut masteratul în asistență socială la University of Southern California, Ragland a lucrat ca asistent social. De-a lungul timpului, a avut însă și alte ocupații, printre care se numără instructor de yoga, agent de turism și make-up artist.

Ragland l-a cunoscut pe Thomas Markle, tatăl lui Meghan, atunci când lucra ca make-up artist pe platourile serialului General Hospital. Cei doi au fost căsătoriți între 1979 și 1987 și au un singur copil împreună, Meghan, născută în 1981.

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Deși divorțul a fost oficializat în 1987, cei doi s-au despărțit când Meghan avea doar 2 ani.

Doria Ragland are o relație apropiată cu Prințul Harry

În timpul vizitei în Columbia din 2024, pe care a făcut-o alături de soțul ei, Prințul Harry, Meghan a vorbit despre femeile puternice din viața sa.

„Mă inspiră femeile puternice din jurul meu. Desigur, mama mea e una dintre ele. O mare parte din felul în care abordez lucrurile ține mai puțin de luptă și mai mult de felul în care alegem să ne comportăm într-un anumit loc și să răspândim iubire, bunătate și generozitate,” a dezvăluit Meghan, scrie Woman and Home.

Harry a descris-o pe soacra sa drept „uimitoare” în documentarul Netflix „Harry & Meghan”, lansat în 2022. În același documentar, Ragland a recunoscut că „ultimii 5 ani au fost dificili”, o referire la atenția constantă acordată lui Meghan de presa britanică și la decizia ulterioară a cuplului de a părăsi Marea Britanie.

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„Meghan a avut întotdeauna încredere deplină în ea. Dar Doria a devenit și un sprijin important pentru Harry, care și-a pierdut propria mamă la o vârstă atât de fragedă,” a declarat o sursă. „Doria e o persoană foarte caldă. Gătește extraordinar și are instincte foarte materne, dar nu e genul de persoană care caută atenție. Pentru Harry, discreția și tăcerea ei sunt foarte importante.”

Mama lui Meghan Markle a fost comparată cu Regina Elisabeta

Tocmai datorită faptului că Ragland e discretă, ea a fost comparată chiar și cu o altă figură maternă pe care Harry a iubit-o profund, regretata sa bunică, Regina Elisabeta a II-a.

„E precum Regina. Nu se plânge niciodată și nu oferă niciodată explicații,” a declarat o altă sursă despre Ragland, scrie People.

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Atunci când Meghan s-a căsătorit cu un membru al familiei regale britanice, și mama ei a ajuns, inevitabil, în atenția publicului. Cu toate acestea, Ragland pare să se simtă mult mai confortabil în afara luminii reflectoarelor.

Doria nu are conturi publice pe rețelele sociale și vorbește foarte rar cu presa.

„Pare să ducă o viață liniștită,” a declarat un vecin pentru People. „E prietenoasă, dar nu pare să fie foarte apropiată de vreunul dintre vecini.”

Potrivit surselor, Harry o îndrăgește foarte mult și îi cere sfatul. De asemenea, s-a relatat că mama lui Meghan a avut un rol important în decizia cuplului de a se retrage din viața regală.

În plus, Harry apreciază faptul că Ragland nu caută atenția publică și nu discută cu presa, ceea ce o diferențiază de o parte dintre ceilalți membri ai familiei lui Meghan.

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