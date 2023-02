Tensiuni între Georgiana Lobonț și finul Armin Nicoară. De ce nu mai vorbesc cei doi: „M-a deranjat”

Armin Nicoară a mărturisit în ce relații se află în prezent cu nașa lui, Georgiana Lobonț, în urma speculațiilor potrivit cărora el ar fi influențat divorțul dintre artistă ți soțul ei, Rareș Ciciovan. În cele din urmă, cei doi parteneri au renunțat la separare, însă se pare că între nași și fini ar fi în continuare o situație destul de tensionată.

Georgiana Lobonț a decis să nu mai vorbească cu finul Armin Nicoară. Ce spune acesta despre întreaga situație

Armin Nicoară a dezvăluit că Georgiana Lobonț nu îi mai vorbește, acesta explicând că a încercat să ia legătura cu ea, fără rezultat însă. Armin a mărturisit totodată că nu știe motivul pentru care artista a luat această decizie.

În urmă cu o lună, soțul Georginei Lobonț, Rareș Ciciovan, a confirmat zvonurile divorțului de artistă, existând speculații potrivit cărora „mărul discordiei” ar fi fost chiar finul cuplului, Armin Nicoară.

Situația pare că a creat tensiuni între nași și fini, iar Georgiana Lobonț nu mai vorbește cu Armin Nicoară în prezent. Armin a punctat că a tot încercat să comunice cu nașa lui, însă aceasta nu îi mai răspunde sub nicio formă. Acesta s-a arătat deranjat de atitudinea artistei și a explicat nu consideră că a greșit cu ceva, referitor la speculațiile apărute.

„Situația dintre mine și nașa mea nu este deloc bună. Eu nu am înțeles care este treaba, mai exact pentru că i-am dat vreo două sau trei mesaje, chiar acum câteva zile, și nu mi-a răspuns. Am zis „ok, este seară, este noapte, nu îmi răspunde. Haide că poate, de dimineață îmi răspunde.”

Am văzut că nu mi-a răspuns, m-am uitat pe story-urile ei și pe Instagram, să văd ce face. La fel, i-am răspuns și acolo la ceva și am văzut că nu a răspuns și chiar, cumva, m-a deranjat. Adică, nu am înțeles care este problema? Care este supărarea? Din ce cauză este supărată?

Noi am plecat în vacanță, adică noi nu ne-am certat sau ceva, doar că am mers eu atunci la București, la televiziune și de atunci nu mi-a mai răspuns la telefon. Nu știu dacă eu am greșit cu ceva, dar dacă am vorbit ceva despre ea sau dacă am zis ceva despre ea. Dar dacă ea așa alege, să stea supărată pe mine, e treaba ei”, a declarat Armin Nicoară la Antena Stars, citat de Spynews.

Armin Nicoară a explicat că nu înțelege de ce Georgiana Lobonț este supărată pe el

Armin Nicoară a vorbit însă cu nașul lui, Rareș Ciciovan, însă tot nu a aflat motivul de supărare al Georgianei Lobonț. „Eu cu Rares am vorbit, nu mi-a zis nimic de genul că ar fi supărată dintr-un motiv. L-am întrebat ce face Georgiana că nu răspunde. El a râs simplu, dar nu mi-a dat un răspuns, dacă este supărată din cauza asta sau asta. Nu am insistat, este alegerea lor.

Dacă ei vor să stea supărați, sau ea, pentru că am vorbit cu Rareș, dacă vrea să stea supărată este treaba ei. Când îi trece supărarea, să mă caute. Nu mă simt vinovat cu nimic, nu am nicio treabă. Chiar nu cred că am greșit cu absolut nimic. Dacă reușiți să vorbiți cu ea, să o întrebați, că eu nu dau de ea. Chiar nu înțeleg de ce este supărată pe mine”, a mai adăugat artistul.

