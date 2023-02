Decizia luată de Georgiana Lobonț și soțul ei după ce s-a zvonit că divorțează: „Mi-a zis că i-am dovedit încă o dată...”

Georgiana Lobonț și Rareș Ciciovan au luat prin surprindere când și-au anunțat divorțul în luna ianurie, însă iată că lucrurile au luat o turnură neașeptată. Cu toate că s-au făcut declarații dure despre despărțire, se pare că între cei doi nici nu poate fi vorba de așa ceva. Georgiana și soțul ei sunt mai fericiți ca niciodată și se bucură din plin de timpul petrecut în familie. Ba chiar mai mult, familia lor se va mări în curând.

Georgiana Lobonț a anunțat că urmează ca ea și soțul ei să devină nașii de botez ai unei fetițe. Buna prietenă a artistei, Lavinia Mariș, le-a propus celor doi să-i creștineze fetița, iar Georgiana Lobonț a acceptat numai decât.

Georgiana Lobonț, primele declarații despre vestea că vor fi nași de botez. Modalitatea inedită prin care a primit propunerea

Vestea că prietena ei s-a gândit că ar fi potrivită pentru rolul de mamă spirituală a bucurat-o nespus de mult pe Georgiana care a povestit pentru jurnaliștii Spynews cum a primit propunerea de fi nașă de botez.

„Am primit vestea foarte tare, pe platourile de filmare, la videoclipul piesei noastre. La un moment dat filmam pe un pod și mi-a zis că aș vrea să-ți spun ceva, ceva sentimental și mi-a zis să simte că e momentul potrivit. Eu mă uitam la ea și așteptam să-mi zică despre ce e vorba, nici gând nu îmi trecea că vrea să fiu nașa fetiței lor. Mi-a zis faptul că se simte binecuvântată, că a primit această bucurie uriașă și cumva neașteptată, privind colaborarea noastră, nu se aștepta ca noi două să colaborăm. Mi-a zis că i-am dovedit încă o dată faptul că prietenia noastră e cu adevărat sarcină, eu am fost și i-am cântat anul trecut la nuntă, deși nu eram dormită de 48 de ore, am avut foarte mult de cântat pe la Timișoara și Arad și nu am avut timp să dorm”, a spus Georgiana Lobonț, în exclusivitate pentru Spynews.ro.

Prietenia Georgianei cu Lavinia Mariș este una destul de strânsă, cele două cunoscându-se încă din facultate. De-a lungul timpului au trecut prin multe împreună, acesta fiind și motivul pentru care prietenia lor a fost atât de trainică. Artista a povestit că i-a cântat la nunta prietenei sale în ciuda faptului că nu mai dormise de două zile.

„Ea mă anunțase cu câteva luni că va avea loc nunta lor și că își dorește ca acasă, înainte să plece de acasă, să merg să-i cânt una dintre piese. Având în vedere că ea la nunta mea a fost domnișoară de onoare și ne-a cântat și ea nouă la nuntă acum șapte ani, iar în vremea facultății eram prietene foarte apropiate, am zis că orice s-ar întâmpla, și dacă pic acolo jos în curte de aboseală, mai bine să pic acolo în curte, dar să vadă că nu am lăsat-o pentru alte evenimente, și că nu am uitat de ceea ce ne leagă pe noi două. Atunci a rămas surprinsă într-un mod foarte plăcut, deși eram ruptă de oboseală, au plâns toți de acolo”, a mai zis Georgiana Lobonț pentru aceeași sursă citată.

Nu este pentru prima dată când Georgiana și soțul ei sunt în postura de nași. Artista are la activ deja șase perechi de fini pe care i-a cununat și 6 fini pe care i-a botezat.

„Când mi-a zis că a vorbit cu Dacian și că au decis ca împreună cu Rareș să le botezăm fetița am rămas așa fără cuvinte, nu mă așteptam, ei deja aveau nașii lor de cununie, nunta a avut loc. I-am zis că m-a luat prin surprindere, că o veste super frumoasă, dar oare vor fi de acord și ceilalți nași, nu se vor supăra? Mi-a zis că Doamne Ferește, ei te iubesc, își apreciază muzica și le-am zis despre intenția mea și ar fi o mare bucurie să accepți. Avem foarte mulți fini, de căsătorie vreo 6 perechi, iar de botez cred că avem 6 sau nici nu știu, trebuie să-i număr că nici eu nu mai știu”, a mai zis Georgiana Lobonț.

