Thalia, topul din latex care i-a evidențiat bustul generos. Fanilor nu le-a venit să creadă cât de irezistibilă este la 50 de ani

Thalia se numără printre cele mai faimoase și apreciate actrițe internaționale. Aceasta este cunoscută pentru rolurile sale celebre, dar și pentru aspectul fizic de invidiat la vârsta de 50 de ani.

Se pare că actrița a găsit elixirul tinereții, iar drept dovadă stau aparițiile sale de pe micile ecrane și fotografiile din mediul online. Aceasta este destul de activă pe rețelele sociale, unde își ține la curent prietenii virtuali cu cele mai speciale momente din viața sa.

Vedeta reușește să impresioneze de fiecare dată cu frumusețea deosebită și ipostazele incendiare în care se lasă fotografiată. Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că superba șatena este posesoarea unui trup de zeiță.

Cum arată Thalia într-un top din latex scurt

În urmă cu ceva timp, Thalia a încins atmosfera de pe Instagram cu o imagine de-a dreptul fierbinte. Actrița s-a lăsat pozată într-un top din latex scurt și pantaloni negri care i-au scos în evidență formele provocatoare.

La cei 50 de ani, vedeta a cucerit fanii cu frumusețea sa, tenul lipsit de imperfecțiuni și ținuta sexy. Piesele vestimentare i-au pus în valoare bustul generos, talia de invidiat și superbele trăsături ale feței.

Postarea Thaliei a strâns mai bine de 2 milioane de vizualizări, 166 mii de like-uri și o mulțime de comentarii din partea fanilor de pe Instagram.

„Wow, wow, ce prețioasă!”, „Ești perfectă”, „Tu arăți fabulos tot timpul!”, „Ești foarte frumoasă!” sau „Divină!”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online care și-au dorit să transmită complimente și cuvinte de laudă.

Thalia, mesaj emoționant pentru Nadia Comăneci

În urmă cu 4 luni, Thalia a luat pe toată lumea prin surprindere cu un videoclip neașteptat prin care își exprima admirația pe care o are față de Nadia Comăneci. Ea a declarat că „Zeița de la Montreal” a fost una dintre cele care i-a influențat cariera și că a fost un adevărat fan al gimnastei.

,,Dragilor, vreau să vă povestesc ceva ce am realizat aseară și mi-a venit să strig de fericire. De când eram copil am fost o mare fană a Nadiei Comâneci și pentru mine ea a constituit o influență majoră în viața mea. Aveam afișe cu ea la mine în cameră, îi puneam fotografiile pe coperțile caietelor, nu ratam niciun interviu cu ea în presă, din vremea când câștiga toate acele medalii și celebra notă de 10, nota perfectă pentru reprezentațiile ei impecabile, toate acestea s-au transformat pentru mine într-un reper, iar ea a devenit omul care m-a inspirat de-a lungul timpului”, a spus Thalia.

„Ieri am realizat că mi-a dat like la aparițiile din câteva publicații și am realizat că am ajuns într-un cerc complet, de la fetița visătoare care visa la fetița campioană. Nadia te iubesc, însemni atât de mult pentru mine, îți mulțumesc pentru tot”, a mai adăugat aceasta.

