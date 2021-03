Tina Turner se retrage din viaţa publică, deși este un star adorat în întreaga lume. Ce se întâmplă cu artista la 81 de ani

Citește și: Tina Turner dezvăluie chinurile prin care a trecut cu fostul soț, dar și ce a obligat-o să facă în noaptea nunții

Producţia a fost anunţată în 2018, la Festivalul de Film de la Cannes, şi reprezintă o incursiune în viaţa şi cariera artistei americane, de la începuturile carierei, în anii 1960, până în anii 1980, când a devenit un fenomen pe scena muzicală. După ce a divorţat de Ike Turner, alături de care a fost inclusă ulterior în Rock and Roll Hall of Fame, Tina a înregistrat o spectaculoasă revenire, în 1984, cu single-ul „What's Love Got to Do With It”, potrivit news.ro.

„Nu aş putea fi mai încântat să vă împărtăşesc trailerul teaser pentru «Tina», o observaţie asupra vieţii mele nemaivăzută până acum”, a scris artista pe pagina sa de Instagram.