Tom Jones, internat de urgenţă la spital! Cântăreţul şi-a anulat concertele: "Ne pare foarte rău pentru această veste"

Cântăreţul galez Tom Jones, în vârstă de 78 de ani, a fost spitalizat cu o infecţie bacteriană, forţându-l să anuleze spectacole programate în Marea Britanie, informează Reuters.

Jones, ale cărui melodii de succes includ "It’s Not Unusual" şi "Delilah", cere scuze fanilor pe Twitter.

"Sir Tom Jones are o infecţie bacteriană de care este tratat în spital. Starea sa este bine controlată şi sperăm la o recuperare rapidă", se arată într-un comunicat. "Îi pare foarte rău şi este dezamăgit că nu poate cânta în această seară".

Cântăreţul a afirmat că plănuia să continue turneul prin Marea Britanie în august.

În septembrie anul trecut, Jones a amânat din motive medicale un turneu de cinci zile în Statele Unite înainte ca acesta să înceapă, mai târziu el precizând că a fost supus unei operaţii la şold.

Tom Jones, născut pe 7 iunie 1940, este un cântăreţ galez, devenit celebru la mijlocul anilor 1960, cu un stil muzical ce include influenţe din numeroase stiluri, precum pop, rock, R&B, country, dance, soul şi gospel.

Printre cele mai cunoscute cântece ale sale se numără single-uri precum "It's Not Unusual", "What's New Pussycat", "Delilah", "Green, Green Grass of Home", "She's a Lady", "Kiss" şi "Sex Bomb". Albumele sale s-au vândut în peste 100 de milioane de copii pe plan mondial.