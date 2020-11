Top 10 vedete minione. Știai că sunt așa mici de înălțime?

Excentrica și nonconformista Lady Gaga măsoară doar 1,55 metri înălțime. Are întotdeauna apariții de senzație și își pune în picioare platforme care depășesc 10 centimetri.

Reese Witherspoon

Faimoasa ''blondă de la Drept'' este și ea o minionă celebră. Reese Witherspoon nu este mai înaltă de 1,52 metri.

Kevin Hart

Kevin Hart a făcut echipă cu impunătorul Dwayne The Rock Johnson în filmul de comedie ''Agenți aproape secreți''. Atunci fanii au putut vedea diferența de înălțime colosală dintre cei doi. Kevin Hart nu depășește 1,63 metri înălțime.

Vanessa Hudgens

Deși nu are o înălțime care să o poată trimite pe podium, Vanessa Hudgens se mândrește cu un corp de invidiat. La cei 1,54 metri înălțime ai săi, cea care făcea furori cu rolul din ''High School Musical'' își menține o greutate ideală.

Kylie Minogue

Kylie Minogue este una dintre cele mai cunoscute artiste de pe planetă. Înălțimea ei? Doar 1,53 de metri.

Salma Hayek

Când spui Salma Hayek, te gândești la orice altceva, numai la statură nu. Formele sale generoase, părul lung și tenul impecabil compensează o înălțime de 1,57 metri.

Megan Fox

Având o siluetă ca trasă prin inel, ai zice despre Megan Fox că are cel puțin 1,70 metri înălțime. Dar actrița ajunge la această înălțime doar cu ajutorul platformelor. În realitate, superba vedetă are 1,63 are metri.

Bruno Mars

Bruno Mars este micuț, dar are talent cât carul. Cântărețul a dat lumii cele mai romantice melodii, precum ''Just The Way You Are'' sau ''When I Was Your Man''. La fel ca Daniel Radcliffe, artistul măsoară 1,65 metri înălțime.