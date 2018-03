Tragedie în lumea artistică. Unul dintre cei mai cunoscuți actori de comedie a murit. Bill Maynard s-a stins la 81 de ani!

O veste cumplită a s-a propagat cu repeziciune pe toate site-urile ziarelor din Marea Britanie. Unul dintre cei mai cunoscuți și apropiați actori de comedie a murit la vârsta de 81 de ani.

Bill Maynard, cunoscut pentru rolurile sale din producții comice, a fost găsit fără viață, vestea luându-i prin surprindere pe toți cunoscuții marelui artist englez.

În cariera sa, Maynard a jucat în zeci de filme, cele mai cunoscute fiind Robin and Marian, Carry on Dick sau Adolf Hitler: My Part in His Downfall.