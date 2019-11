Ultima imagine cu Leo Iorga, pe patul de spital, a fost făcută în urmă cu trei zile. Soția artistului: "Îmi doream doar să mai cânte puțin"

“Iau calmante și spun rugăciuni”, spunea soția lui Leo Iorga în urmă cu câteva zile, într-un interviu acordat Ciao.

Jurnaliștii publicației citate au găsit-o pe Paula Iorga în curtea unui spital din Capitală, acolo unde soțul ei, îndrăgitul artist Leo Iorga, se află internat de mai bine de o săptămână. Îmbrăcată într-un halat alb, cu o masca pe față, femeia avea lacrimi în ochi și citea dintr-o carte de rugăciuni. A mărturisit că se roagă la Dumnezeu să-i dea sănătate și putere soțului ei, Leo Iorga, internat în spital din cauza că i-a revenit o pneumonie.

"A revenit o pneumonie care credeam că s-a stins, în august o făcuse, când s-a operat la picior. De atunci el n-a mai putut să meargă. Am început voiajul prin spitale, să spunem, la Urgențe, la Marius Nasta, Sf. Luca. Din 12 august am umblat numai prin spitale. Că să se recupereze a făcut și o radioterapie pentru că boală asta a ajuns la nivelul părții osoase, la picior. De asta s-a și operat la picior că să poată să meargă, i-a montat o tijă. A avut ghinionul de a face pneumonie. De atunci nu a mai mers, din acest motiv a apărut și la spectacol, pe scenă, în cărucior, la Arenele Române. A fost un spectacol foarte mare și a mers și el pe scenă la ultima piesă pe care au cântat-o împreună. A cântat cum a putut că are oxigenarea slăbuță, având o boală a respirației", povestea soția lui Leo Iorga.