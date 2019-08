Ultima imagine cu Marcel Toader în viață, surprinsă câteva ore înainte de deces! Bărbatul avea probleme cu inima din 2012

Marcel Toader s-a stins din viață la vârsta de 56 de ani, în casa unui prieten din Periș, Ilfov. Fostul om de afaceri a murit subit, în urma unui infarct, însă problemele de inimă datau de câțiva ani.

Marcel Toader a murit în urma unui infarct în casa din Periș a lui Johnny Săndulescu. Din păcate, medicii chemați la fața locului n-au mai putut face nimic pentru omul de afaceri.

Cu puțin timp înainte de a se prăbuși cu capul pe masă, nimic nu prevestea tragedia, dovadă fiind o imagine făcută de Johnny Săndulescu.

”RIP, prietene. Acum 30 de minute a murit Marcel Toader.”, a scris Johnny Săndulescu, omul în care s-a stins jucătorul de rugby în urma infarctului.

Marcel Toader se afla la piscină în momentul în care s-a stins viață, după ce a făcut jun infarct. Bărbatul, însă, avea probleme cu inima din 2012, când i-a fost montat un stent. Anul trecut, însă, el fusese operat.

”Am avut un infarct, am fost internat, mi s-a pus un stent. În ultimii doi ani am întrerupt medicamentaţia pentru că eu consider că prea multă nu e bună. Am zis acum o lună şi ceva să fac un set de analize generale. Am fost la Constanţa am făcut analize de sânge, am venit la Bucureşti la o clinică specializată şi au descoperit că unde a fost ţesutul necrozat se întâmplă nişte fluctuaţii de ritm ale inimii şi trebuie să am o intervenţie chirurgicală peste vreo două luni de zile. Inima mea e puternică încă”, a declarat Marcel Toader, anul trecut.