Ultimele cuvinte ale prințesei Diana, dezvăluite de un pompier care a încercat să o salveze! „Nu am știut că este ea. Am crezut că va trăi”

Ultimele cuvinte ale prințesei Diana au fost dezvăluite de un pompier care a încercat să o salveze. Bărbatul a povestit că inițial nu a avut habar cine era „femeia blondă” din mașină și că a crezut că aceasta va trăi.

Bărbatul, Xavier Gourmelon, a spus că pe 31 august 1997, a intervenit să ofere primul ajutor unei femei blonde aflate pe bancheta din spate a unei mașini accidentate într-un tunel din Paris. Habar n-avea că victima era chiar prințesa Diana.

Xavier Gourmelon a precizat că nu a crezut că prințesa Diana era în stare gravă, deoarece era conștientă și avea ochii deschiși.

Bărbatul suține că i-a dat prințesei Diana oxigen, după care Lady Di a fost scoasă din mașină Ar fi ținut-o de mână și i-ar fi spus să își păstreze calmul.

„Dumnezeule! Ce s-a întâmplat?”, l-ar fi întrebat prințesa Diana.

Xavier Gourmelon susține că nu erau pete de sânge pe hainele prințesei Diana și că, deși a observat o mică problem la umărul ei drept, nu a considerat că era vorba despre ceva grav.

La câteva minute, însă, prințesa Diana a suferit un stop cardiac.

„Am resuscitat-o și a început să respire din nou. Am crezut că i-am salvat viața. Am crezut că va trăi. Din câte știam eu, când a intrat în ambulanță, ea trăia. Am aflat ulterior că a murit în spital. Acum știut că a fost vorba despre răni interne grave. Nu voi uita acea noapte. Abia când a fost dusă în ambulanță am aflat de la un paramedic că era prințesa Diana”, a spus Xavier Gourmelon.

Era ora 1.25 când ambulanța a plecat cu prințesa Diana către spitalul Pitié-Salpétrière, unde a ajuns după 41 de minute. În foarte scurt timp, prințesa Diana se afla pe masa de operație, dar nu a putut fi salvată.

Ulterior, s-a aflat că prințesa Diana a suferit răni interne grave, inclusiv un vas de sânge rupt, aflat aproape de inimă.