Unde au plecat Ilona Brezoianu și soțul ei, după nuntă. Cum a răspuns întrebată dacă sunt în luna de miere

Ilona Brezoianu și soțul ei au plecat într-o scurtă escapadă, la câteva zile după nuntă. Unde se află cei doi în aceste momente.

Ilona Brezoianu și Andrei s-au căsătorit religios, weekend-ul trecut, pe 20 iulie 2024. Cei doi au avut o nuntă atipică, însă exact pe gustul lor. Aceștia s-au distrat la maxim alături de familii și de cei mai dragi prieteni, au cântat și au dansat până dimineață și totul a culminat cu momentul în care mirii și ceilalți invitați au sărit în piscină îmbrăcați.

Unde au plecat Ilona Brezoianu și soțul ei, imediat după nuntă

Ilona Brezoianu a avut o nuntă exact așa cum și-a dorit. Cei doi miri au primit ajutor specializat în organizarea nunții de la nimeni altul decât fostul concurent Chefi la cuțite, Răzvan Babană. Tânărul a avut grijă ca fiecare detaliu cerut de mireasa să fie pus la punct, iar aceasta s-a bucurat extrem de mult de rezultatul final.

Imediat după nuntă, Ilona Brezoianu a fost neovită să apară și la matinalul de duminică, altături și de ceilalți colegi alături de care a petrecut până dimineața. Acum, însă, aceasta a găsit câteva zile libere în care să se poată relaxa după perioada încărcată.

Chiar dacă la Super Neatza a dezvăluit că nu și-a organizat încă luna de miere, actrița și soțul eu au plecat într-o scurtă escapadă. Într-o serie de întrebări și răspunsuri, organizată pe contul ei de Instagram, aceasta a dezvăluit că, în prezent, se află în Sinaia.

„Îi zice ziua de miere și suntem la munte... că până mâine stăm”, a răspuns ea la întreabarea „Sunteți în luna de miere?”.

„La Sinaia. Fin. Elegant. Peleș. Sanki”, a mai adăugat Ilona Brezoianu.

Ilona Brezoianu și Andrei s-au căsătorit religios. Cine este proaspătul soț al actriței

Ilona Brezoianu și partenerul ei, Andrei s-au căsătorit religios sâmbătă, 20 iulie 2024. Cei doi și-au jurat iubire veșnică într-un decor de vis, înconjurați doar de familii și de cei mai apropiați prieteni. Ceremonia a avut loc la fix o lună de la cunia civilă.

Ilona Brezoianu a strălucit în rochia de mireasă aleasă pentru cununia religioasă. Îndrăgita vedetă a avut să se asigure că ținuta îi vine ca turnată în această zi specială, așa că a apelat la un aterlier de croitorie din Brașov.

În ziua nunții, aceasta a îmbrăcat o rochie albă superbă, cu umerii goi cu mâneci lungi din voal. În ceea ce privește părul, aceasta a optat pentru o coadă lejeră cu bucle care i-a pus în evidență fumusețea naturală.

La rândul său, și mirele a ales un costum bej, cu o cămașă albă în care să se poată distra alături de invitați până dimineața.

Ilona Brezoianu a vorbit pentru prima dată deschis despre logodnicul ei în podcastul La Țocii. Tot atunci Florin Ristei i-a dat de gol că nunta va avea loc pe 20 iulie 2024.

„Eu sunt bineeee. E un băiat pe care eu l-am cunoscut într-un anumit context. Eu am cunoscut un băiat de un an și ceva și e foarte bine, suntem foarte ok împreună. Nu e actor, lucrează în cu totul alt domeniu. E actor în viața mea. În momentul vorbirii este plecat la schi. Este monitor de schi și mai are și alte chestii pe lângă. Sunt îndrăgostită”, a spus Ilona Brezoianu în dialog cu Romică Țociu.