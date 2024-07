De ce a lipsit Emi de la nunta Ilonei Brezoianu. Motivul pentru care nu i-a fost alături miresei, deși îi leagă o lungă prietenie

Ilona Brezoianu și soțul ei, Andrei, s-au căsătorit religios în acest weekend. Printre absenții de la nuntă s-a numărat și Emi de la Noaptea Târziu de la nunta actriței.

Chiar dacă la cununia civilă a Ilonezi Brezoianu, Emi a fost în primele rânduri, nu i-a fost alături și la nuntă. Fanii au remarcat că tânărul a fost marele absent de la ceremonia religioasă și s-au întrebat ce s-a întâmplat. Mai ales că atât Cuza, cât și Cucu i-au fost alături la evenimentul special.

Motivul pentru care Emi a lipsit de la nunta Ilonei Brezoianu cu Andrei

Ilona Brezoianu și Emi au fost colegi și la Te cunosc de undeva! și între ei s-a legat o bună prietenie. Cu toate acestea, băiatul nu a fost prezent la nunta actriței care a avut loc sâmbătă, 20 iulie 2024, la un country club din județul Prahova.

Mai mult decât atât, Emi a fost singurul membru al trupei Noaptea Târziu care a lipsit de la ceremonia religiosă. Cuza și Cucu, însoțit și de iubita sa, au fost aproape de actriță în ziua cea mare.

Printre invitații de la „adevărata nuntă a anului”, așa cum a numit-o ea în glumă s-au numărat și colegii de la Neatza, Diana Munteanu, Nicolai Tand și Radu Bucălae, alături de soția lui, care s-a ocupat și de lumânările mirilor. De asemenea, Florin Ristei a fost invitat, dar a încins și atmosfera cu un super concert live.

Ei bine, se pare că Emi și soția lui au lipsit pentru că au participat la o altă nuntă în Cluj-Napoca. Mai mult decât atât, cei doi au fost și nași. Astfel, ei nu au putut să jongleze cu programul și să participe la ambele evenimente în aceeași zi.

„Nașa și Nașu. Vedere color Cluj-Napoca 2024”, a scris Emi alături de imagine în care apare cu Mădălina, ambii aranjați până în cel mai mic detaliu.

Ilona Brezoianu și Andrei s-au căsătorit religios. Cine este proaspătul soț al actriței

Ilona Brezoianu și partenerul ei, Andrei s-au căsătorit religios sâmbătă, 20 iulie 2024. Cei doi și-au jurat iubire veșnică într-un decor de vis, înconjurați doar de familii și de cei mai apropiați prieteni. Ceremonia a avut loc la fix o lună de la cunia civilă.

Ilona Brezoianu a strălucit în rochia de mireasă aleasă pentru cununia religioasă. Îndrăgita vedetă a avut să se asigure că ținuta îi vine ca turnată în această zi specială, așa că a apelat la un aterlier de croitorie din Brașov.

În ziua nunții, aceasta a îmbrăcat o rochie albă superbă, cu umerii goi cu mâneci lungi din voal. În ceea ce privește părul, aceasta a optat pentru o coadă lejeră cu bucle care i-a pus în evidență fumusețea naturală.

La rândul său, și mirele a ales un costum bej, cu o cămașă albă în care să se poată distra alături de invitați până dimineața.

Ilona Brezoianu a vorbit pentru prima dată deschis despre logodnicul ei în podcastul La Țocii. Tot atunci Florin Ristei i-a dat de gol că nunta va avea loc pe 20 iulie 2024.

„Eu sunt bineeee. E un băiat pe care eu l-am cunoscut într-un anumit context. Eu am cunoscut un băiat de un an și ceva și e foarte bine, suntem foarte ok împreună. Nu e actor, lucrează în cu totul alt domeniu. E actor în viața mea. În momentul vorbirii este plecat la schi. Este monitor de schi și mai are și alte chestii pe lângă. Sunt îndrăgostită”, a spus Ilona Brezoianu în dialog cu Romică Țociu.