Unde se afla Ștefan Bănică în momentul când tatăl lui a murit: „Nu poți să îi impui sufletului ce să facă”

Ștefan Bănică a avut curajul de a povesti despre momentul care l-a marcat profund și anume moartea tatălui său. Iată declarațiile sale!

Ștefan Bănică senior a murit în anul 1995, la vârsta de 61 de ani, pe când fiul său avea doar 28 de ani. Recent, Ștefan Bănică a povestit că, în momentul când tatăl lui se stingea din viață, el a fost nevoit să urce pe scenă, lucru care l-a marcat profund.

Citește și: Violeta Bănică, imagini în timp ce se sărută cu iubitul său. Cum arată tânărul care a cucerit-o pe fiica lui Ștefan Bănică

Ștefan Bănică, despre momentul când tatăl lui a murit: „Meseria noastră este pe cât de frumoasă, pe atât de periculoasă”

Ștefan Bănică a povestit că se afla pe scenă când tatăl lui a murit, iar acest lucru, oricât de dureros ar fi fost, nu e ceva neobișnuit la ei în familie. Același lucru l-a trăit atât părintele, cât și bunicul artistului. Deși a fost un moment dificil, artistul spune că și-a însușit lecția și a urcat pe scenă, cu dorința de a-și face publicul să se simtă bine.

„Am jucat și când murise taică-miu. Am jucat comedie. Și el, la rândul lui, cu taică-su, la fel. Ce am învățat de la ei? Când nu vine actorul la teatru? Răspuns: când moare. E un mix de emoții. Meseria noastră este pe cât de frumoasă, pe atât de periculoasă. Ce faci în momentele acelea? Trebuie să te aduni. Și pentru tine, și pentru el. El ți-ar fi spus: <<du-te si joacă>>. Pe de altă parte, ce faci atunci când joci cu sentimente? În lumea filmului și a teatrului se întâmplă să se formeze chimii. Se nasc acolo. Trebuie să te ții foarte tare. Nu poți să îi impui sufletului ce să facă. Ce faci dacă o descoperi acolo? Sunt lucruri și lucruri. Nu aici s-au întâmplat rupturile din viața mea. Am scăpat de asta.”, a dezvăluit Ștefan Bănică, citat de profm.ro.

Citește și: Cum arată casa lui Ștefan Bănică. Imagini inedite din locuința artistului

Ce relație a avut Ștefan Bănică cu tatăl lui

Ștefan Bănică a mărturisit că relația cu tatăl lui a fost una extrem de specială, însă a simțit uneori că oamenii care îl iubeau și îl voiau pe scenă i-au ”răpit” din timpul cu părintele său.

„Nu, nu aveam niciun fel de apăsare. Din contră, îmi plăcea că oriunde mă duceam cu tatăl meu, toată lumea îl cunoştea, iar lui îi plăcea să stea de vorbă cu oamenii. Şi uneori poate mă deranja faptul că oamenii <<furau într-un fel din timpul meu cu el>>.”, a declarat Ștefan Bănică într-un interviu pentru Adevărul, citat de profm.ro.

Cu toate acestea, artistul a dezvăluit că nu a avut niciodată sentimentul că trăiește în umbra tatălui său.

„Nu, n-am avut acest sentiment, pentru că la 18 ani, când am intrat la Institutul de Teatru şi am făcut filmul <<Liceenii>>, popularitatea mea şi a colegilor mei a devenit dintr-odată atât de mare încât nu am avut timp să mă gândesc la asta. A fost un succes timpuriu cu două tăişuri.”, a spus Ștefan Bănică, potrivit surselor citate.