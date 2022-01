Valentina Pelinel i-a transmis lui Cristi Borcea un mesaj plin de emoție și iubire. Ce i-a scris pe Instagram

Pelinel a postat pe platforma Instagram un mesaj în care i-a urat „La mulți ani”, așa cum numai ea știe s-o facă.

Aceasta a folosit cuvinte frumoase, puternice și potrivite unei povești de dragoste ce a început în urmă cu opt ani și, acum trei ani s-a continuat cu o căsătorie într-o biserică din Budapesta, unde i-a avut ca nași pe Marius Vizer și Irina Nicolae, fosta membră a trupei ASIA, potrivit Libertatea.

Valentina Pelinel, despre iubirea pentru soțul ei: „Este bărbatul care mă împlinește ca femeie și ca om”

Pelinel a postat o fotografie cu ea și soțul ei, într-un cadru intim, elegant și și-a ales cuvintele cu grijă.

„Astăzi este despre el, bărbatul care mă împlinește ca femeie și ca om, tatăl copiilor noștri minunați și partenerul meu de viață. Te iubesc. La mulți ani, iubirea mea ”, a scris aceasta.

Mesajele de “La mulți ani” au fost nenumărate pentru fostul acționar de la Dinamo.

De-a lungul timpului, Valentina Pelinel și Cristi Borcea au trecut trecut prin multe situații complicate, însă mereu s-au susținut reciproc.

Cei doi au împreună două gemene, născute în urmă cu aproape trei ani, Rania și Indira. Cristi Borcea mai are copii și din căsătoriile anterioare.

Cu prima soție, Mihaela, acesta are doi băieți și o fată, Patrick, Angelo și Melissa care sunt deja adolescenți.

Borcea mai are un băiețel și o fetiță din cea de-a doua căsătorie, cu Alina Vidican iar din relația cu avocata Simona Dana Voiculescu, mai are o fetiță, care are 12 ani.

