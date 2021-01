Vedete care au descoperit elixirul tinereții. Care sunt celebritățile care arată neschimbate în ultimii 10 ani

Frumoasa actriță din serialul preferat al tuturor, Friends, este la fel de frumoasă ca acum 10 ani. În prezent, Jennifer Aniston are 51 de ani, dar încă are o siluetă de invidiat. Fără să apeleze la schimbări majore de look de-a lungul anilor, faptul că și-a păstrat aceeași coafură, o ajută să pară extrem de tânără.

De asemenea, actrița de succes practică yoga în mod regulat pentru a-și menține echilibrul fizic și interior, păstrându-se mereu în formă. La faptul că are un ten lipsit de riduri contribuie și rutina ei de îngrijire a feței care este xtrem de costisitoare, după cum a dezvăluit ea în trecut. Deși a fost condamnată că s-a folosit de ajutorul operațiilor estetice pentru a arăta așa, faimoasa vedetă a declarat că este adepta tratamentelor de înfrumusețare non-invazive, dar că nu a apelat niciodată la bisturiu.

Nicole Kidman

Într-o formă de zile mari de fiecare dată când apare pe marile ecrane, frumoasa blondă cucerește prin fizicul ei impresionant. Corpul ei ca tras prin inel este rezultatul numeroaselor ore petrecute la sală. La vârsta de 53 de ani, Nicole Kidman arată uimitor, cu doar câteva linii fine de expresie, dar fără riduri pe frunte sau cearcăne.

citește și: Jennifer Lopez, de nerecunoscut după ce își dă jos machiajul. Cum a apărut în fața fanilor

Unul dintre secretele tinereții chipului ei este faptul că nu stă niciodată la soare pentru a se bronza. Se știe deja că bronzul și soarele contribuie la îmbătrânirea tenului. Frumoasa actriță a declarat în repetate rânduri că nu s-a folosit de ajutorul chirurgilor plastici, ci doar are o rutină de îngrijire a tenului foarte bine pusă la punct.

Potrivit Daily Mail, ea a recunoscut într-un interviu din 2013 că a încercat Botox, dar faptul că nu își putea mișca mușchii feței a detrminat-o să nu mai repete experiența.

Courtney Cox

Colega lui Jennifer Aniston în serialul Friends, Courtney, care e mai în vârstă decât Jennifer, arată la fel de tânără ca în 2010. Frumoasa brunetă are în prezent 56 de ani, dar chipul ei pare veșnic tânăr. Păstrându-și formele pe care le avea de când interpreta rolul Monicăi în serial, Courtney, arată ca trasă prin inel, mereu tonifiată.

Cu toate acestea, efectul frumuseții ei se datorează și fillerelor pe care și le-a administrat. În 2016, actrița a declarat că nu are de gând să mai apeleze la aceste trucuri de înfrumusețare și de atunci și-a păstrat tenul perfect natural. Courtney a recunoscut că la un moment dat a exagerat atât de tare încât nu mai arăta așa cum își dorise.

Kylie Minogue

Frumoasa cântăreață în vârstă de 52 de ani arată extraordinar, având un corp suplu și un chip lipsit de riduri. Cântăreața de muzică pop a recunoscut că a încercat în trecut diferite trucuri, precum Botox, dar nu i-a plăcut efectul. Prima oară când a experimentat a fost în 2009, dar rezultatele nu au fost cele pe care le aștepta.

Prin urmare, ea a renunțat să își mai injecteze fillere sau Botox și chiar dacă acum are câteva riduri de expresie, frumoasa blondină s-a împăcat cu felul în care arată și nu vrea să mai schimbe nimic la înfățirea ei.