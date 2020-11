Vedete din România care au avut sarcini cu probleme. Ce divă a rămas cu mari probleme de sănatate după ce a născut

Iată câteva dintre vedetele autohtone care s-au confruntat cu probleme în timpul sarcinii, sau la naștere.

Andreea Bălan

Andreea Bălan este mama a două fete, iar la cea de-a doua sarcină artista a avut grave probleme. Chiar dacă sarcina a decurs normal, Bălan a făcut stop cardio-respirator, după naștere.

„Evident că nasc prin cezariană, așa cum am născut-o și pe Ella Maya. La 35 de ani eu aleg să nasc tot prin cezariană. Când am născut-o pe Ella Maya aveam 32 de ani m-am documentat pro și contra nașterii prin cezariană și am ales să nu intru în această loterie a travaliului. Pentru că în travaliu nu știi niciodată cât stai. Am ales să nu existe disperare și panică înainte de naștere. Am ales doar durerile de după. Admir femeile care aleg să nască natural, dar la 35 de ani nașterea naturală e mai dificiă comparativ cu vârsta de 25″, a povestit Andreea Bălan cu puțin timp înainte de a veni ziua nașterii.