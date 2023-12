Veste dureroasă pentru Sorinel Copilul de Aur. Artistul a fost condamnat la închisoare în prag de sărbători. Ce spun magistrații

Înainte de sărbători, Sorinel Copilul de Aur a primit o veste la care nu s-ar fi așteptat. Artistul a aflat faptul că magistrații au decis ca el să fie condamnat la închisoare. Iată ce s-a întâmplat.

La începutul anului 2023, Sorinel Copilul de Aur a fost surprins de către polițiști în trafic conducând sub influența substanțelor interzise, iar în acest sens, pe numele artistului a fost întocmit un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau altor substanțe.

Artistul a înaintat mai multe cereri, dar cu tot efortul depus, decizia a fost de a fi trimis în judecată pentru infracțiunea săvârșită.

Iată ce s-a întâmplat și ce decizie au luat magistrații.

Sorinel Copilul de Aur a fost condamnat la închisoare

Înainte ca Alecu Cristian Sorin (numele real al artistului) să primească sentința, acesta a încercat de mai multe ori să formuleze contestații cu privire la pedeapsă. Cu toate acestea, cererile au fost considerate ca fiind nefondate, iar cheltuielile de judecată au intrat în responsabilitatea lui.

După ce au avut loc o serie de amânări pentru cazul lui Sorinel Copilul de Aur, astăzi, 20 decembrie 2023, au apărut detalii cu privire la sentința acestuia.

Cântărețul este condamnat la 1 an de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise și la încă 6 luni pentru deținerea fără drept a drogurilor de mare risc în vederea consumului propriu.

Magistrații au decis suspendarea executării pedepsei cu condiția ca artistul să fie supravegheat pe o durată de doi ani, timp în care cântărețul este obligat să respecte măsurile impuse.

„Soluția pe scurt: În baza art. 336 al. 2 C. Pen., cu aplic. art. 396 al. 1 şi 2 C. Pr. Pen., condamnă pe inculpatul Alecu Cristian Sorin, la pedeapsa de 1 an închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe. În baza art. 4 al. 1 și 2 din Legea 143/2000, cu aplic. 396 al. 1 şi 2 C. Pr. Pen., condamnă pe inculpatul Alecu Cristian Sorin, la pedeapsa de 6 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de deţinere, fără drept, în vederea consumului propriu, de droguri de mare risc.

În temeiul art. 38 al. 1 C. Pen. şi art. 39 al. 1 lit. b C. Pen., contopeşte pedepsele aplicate inculpatului în pedeapsa cea mai grea, aceea de 1 an închisoare, la care va adaugă un spor de 2 luni (o treime din cealaltă pedeapsă), pedeapsa rezultantă fiind de 1 an și 2 luni de închisoare.

În temeiul art. 91 al. 1 C. Pen. suspendă executarea pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani, ce se calculează de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri.

În temeiul art. 93 al. 1 C. Pen. obligă inculpatul să respecte pe durata termenului de supraveghere următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la serviciul de probațiune, la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței şi orice deplasare care depășește 5 zile;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informații, documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență.

În temeiul art. 94 al. 1 C. Pen., pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art. 93 al. 1 lit. c-e C. Pen. se comunică Serviciului de Probațiune Bucureşti.

În temeiul art. 93 al. 2 lit. b C. Pen. impune inculpatului obligaţia să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituții din comunitate”

În acest sens, Sorinel Copilul de Aur va trebui să achite 2 500 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Suma de 2 000 de lei reprezintă cheltuielile de judecată reprezentative fazei de urmărire penală.

Totodată, artistul va presta muncă în folosul comunității neremunerată pentru o perioadă de 60 de zile.

Cu toate acestea, decizia poate fi atacată cu drept de apel în următoarele maxim 10 zile de la pronunțarea sentinței.

„Pe durata termenului de supraveghere inculpatul va presta muncă neremunerată în folosul comunității, pe o perioadă de 60 de zile, în cadrul Primăriei mun. Bucureşti, la Poliţia Locală a Sectorului 1 şi la Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti, în condițiile enunțate de art. 57 din Legea nr. 253/2013.

În temeiul art. 91 al. 4 C. Pen. atrage atenția inculpatului asupra art. 96 C. Pen., privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere.

În baza art. 274 al. 1 C. Pr. Pen., obligă inculpatul la plata sumei de 2.500 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat, din care suma de 2.000 lei reprezintă cheltuieli judiciare aferente fazei de urmărire penală. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii. Pronunțată azi, 20.12.2023, prin punerea hotărârii la dispoziţia părților a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei."

