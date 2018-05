Vestea ȘOCANTĂ a zilei! Din păcate, marea cântăreață, Angela Similea a pierdut lupta! O parte din averea fostului soț a fost câștigată de cumnatul său!

Angela Similea a pierdut procesul cu Gabriel Surdu, fostul ei cumnat, si automat a pierdut o parte din averea mostenita de la sotul ei, Victor Surdu. Este vorba de o casa si un teren de 6.500 mp de langa Iasi, pe care Victor Surdu il mostenise, la randul lui, de la mama sa, moarta in 2002.

Alaturi de Angela Similea, in proces au fost chemate si cele doua fiice ale lui Victor Surdu: Monica Stefania si Afrodita Victorita, ele fiind co-proprietare ale terenului impreuna cu interpreta.

Judecatoria Iasi a decis ca respectiva proprietate sa-i revina in totalitate lui Gabriel Surdu, fratele lui Victor. Se pare ca ieseanul ar vrea sa ridice aici un cartier de vile, in continuarea celui pe care l-a ridicat in apropiere cu ceva vreme in urma.