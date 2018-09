Viața alături de Lis, un coșmar?! Oana a ajuns la capătul puterilor: "Mă ascund în spatele unui zâmbet"

Oana Lis a ajuns la capătul puterilor. Vedeta a trecut prin momente dificile care au făcut-o să-și piardă zâmbetul de pe buze. Soţia fostului primar a făcut mărturisiri emoționante, iar mesajul ei a ridicat multe semne de întrebare.

„Când eram copil, îmi doream să cresc, să călătoresc, să fac tot ce-mi trece prin cap, să am responsabilități, să merg departe. În timp am realizat că era mai bine atunci, când n-aveam griji, râdeam pentru că eram mai fericită și plângeam fără teama de a da dovadă de fragilitate. Spuneam ce gândesc și mi-am impus să nu mint. Să fiu un om sincer, dar să nu confund sinceritatea cu lipsa bunului simț. Când mi se spunea că voi duce dorul acelor zile...spuneam că așa sunt adulții. Astăzi...deseori mă ascund în spatele unui zâmbet. Acum realizez că, în sufletul meu stă ascuns un copil care tot mai are nevoie de susținere, dragoste și afecțiune” a fost mesajul postat de Oana Lis, pe Instagram.