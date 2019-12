Viață de vedetă: cinci celebrități care susțin că nu consumă alcool

Bradley Cooper a vorbit pentru prima dată despre momentul în care a renunțat la alcool în 2014, în revista GQ. Actorul a povestit că nu a mai băut de la vârsta de 29 de ani din teama că dacă va continua să consume alcool își va sabota întreaga viață. El a făcut atunci mai multe dezvăluiri despre viața sa, spunând, printre altele, că dus o luptă crâncenă cu depresia și alcoolismul.

Bradley Cooper are 44 de ani, iar cel mai recent proiect de anvergură al său este „A star is born“, în care joacă alături de Lady Gaga. Musicalul, produs și regizat de Bradley Cooper, a fost foarte apreciat atât de critici, cât și de publicul larg și a primit numeroase premii.

4. Naomi Campbell

Într-un interviu acordat în 2013 revistei Life & Style, supermodelul și actrița Naomi Campbell a mărturisit că a renunțat definitiv să mai consume alcool, spunând că, dacă nu bea, este mult mai fericită. Potrivit acesteia, perioada 1998 - 2005 a fost una foarte proastă, când nici nu putea să se uite în oglindă, pentru că nu îi plăcea persoana pe care o vedea. Vedeta a mărturisit că bea foarte mult, motiv pentru care a mers la întâlnirile organizației Alcoolici Anonimi pentru a scăpa de acest viciu.

În vârstă de 49 de ani, Naomi Campbell și-a început cariera încă de la vârsta de șapte ani când a apărut în videoclipul „Is This Love?“, al lui Bob Marley.

5. Blake Lively

„Nu beau. Nu am încercat niciodată să mă droghez“, a mărturisit actrița Blake Lively, cunoscută pentru stilul de viață echilibrat pe care îl duce. Ea a menționat însă că nu și-a impus un mod de viață strict, ci pur și simplu aceste vicii nu i-au stârnit dorința de a le încerca. Și asta în timp ce soțul ei, actorul Ryan Reynolds, este proprietarul și președintele unei companii din Portland care produce gin.

Blake Lively are 32 de ani, este căsătorită cu Ryan Reynolds din 2012 și este mama a trei copii. Cunoscută în special pentru rolul din drama „Gossip Girl”, Blake Lively a mai jucat în „The Sisterhood of the Traveling Pants“, „The Age of Adaline“ și „The Shallows“.

