Vila din America a lui Carmen Harra a fost incendiată, în urma unui jaf. Vedeta era în casă când s-a întâmplat totul

Carmen Harra a mărturisit situația dificilă prin care a trecut recent, după ce hoții i-au spart casa și au încerca să îi dea foc. Acesta a fost prejudiciată de bijuterii în valoare de 30.000 de euro și s-a ales cu pagube în casă.

Cum a fost jefuită Carmen Harra. Întâmplările par desprinse din filme

Celebra clarvăzătoare a fost ținta tâlharilor din America. Ea povestește ca într-un scenariu de film cu s-au petrecut toate evenimentele neașteptate: "Eram în sufragerie și am privit spre hol, moment în care am observat un foc uriaș. A venit poliția și am reușit să stingem focul. Cineva mi-a dat foc, aruncându-mi benzină în spatele casei.", a declarat Carmen Harra, în exclusivitate pentru Antena Stars.

"Tot casa mi-au spart-o, decupându-mi geamurile, apoi au intrat. A pornit alarma și au furat ce au putut. Nu au găsit lucruri de mare valoare, însă, au furat de 30.000 de dolari în bijuterii. De atunci eu am plantat în toată casa camere.", a mai mărturisit artista, pentru Antena Stars.

"Mi-am luat chiar și pistol ca să mă pot păzi. Am luat cursuri ca să învăț să trag cu arma. Am permis de Port Armă.", a mai spus vedeta, notează SpyNews.

Ea a devenit o cunoscută clarvăzătoare la care au apelat unele dintre cele mai cunoscute vedete de pe mapamond, printre ele numărându-se chiar Jennifer Lopez, așa cum Carmen a declarat în urmă cu ceva timp, iar sumele pentru o citire nu sunt deloc mici!

Pe lângă darul său de a vedea ceea ce puțini oameni văd, ea este și autoarea a numeroase cărți despre astrologie, parapsihologie, karma, destin și lecții de viață. A scris nu mai puțin de 10 cărți și s-a făcut remarcată inclusiv în muzică, având la activ 12 albume muzicale.

Carmen Harra, pe numele său real, Carmen Mureșan, a făcut carieră la nivel internațional din răspândirea tainelor mai puțin cunoscute oamenilor și a prezicerilor, care s-au adeverit la un moment dat. Parapsihologul a bifat nenumărate apariții, atât în presa națională, cât și în străinătate, în care a abordat subiecte precum numerologie, psihologie și citirea viitorului.

Celebra prezicătoare Carmen Harra a fost înainte să devină parapsiholog o artistă de succes la noi în țară. Carmen Harra, în vârstă de 65 de ani s-a născut la Bistrița iar numele sau real este Doina Carmen Mureșan.

