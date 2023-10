Viorel Lis a ajuns în scaun cu rotile! Imaginea de pomină cu Oana Lis în timp ce stă în brațele acestuia: „Mereu împreună”

Viorel și Oana Lis au fost internați într-un spital din București timp de o săptămână pentru a-și face mai multe investigații medicale, iar apariția lor după externare a uluit pe toată lumea.

Viorel și Oana Lis au reușit, de fiecare dată, să stârnească uimirea pe chipul publicului atât prin declarațiile lor, cât și prin modul de a se afișa în mediul online.

Deși trec printr-o perioadă dificilă, pare că cei doi soți nu se lasă unul pe altul la greu. Iată imaginea de pomină pe care Oana Lis a publicat-o în mediul online!

Cum s-au pozat Viorel și Oana Lis în ziua externării | Foto

După o perioadă de spitalizare, Viorel Lis a fost externat, dar nu pe picioarele lui, ci în scaun cu rotile. Cu toate acestea, soția lui i-a fost alături, ba chiar a imortalizat momentul cu o fotografie pe care a urcat-o apoi pe contul personal de Facebook și în dreptul căreia a lăsat scrise următoarele cuvinte:

„Vă mulțumim pentru susținere. Mereu împreună. Cu Dumnezeu tot înainte!”

Fanii de pe Facebook au reacționat imediat la imaginea de pomină publicată de Oana Lis:

„Acum da, Oana, ești cea autentică!”/„Felicitări Oana!! Ești demnă de tot respectul, ești o femeie frumoasă la exterior, dar cea mai mare frumusețe vine din interior, iar tu ești minunată!! Câteodată mi-aș dori să pot fi și eu atât de puternică cum ești tu!!”/„Ce bine arată domnul Lis, se vede că e îngrijit bine! Felicitări! Soție devotată cu respect și dragoste!”/„Ma uit cât de greu este să ai grijă de un om bătrân și câtă fericire văd pe chipul tău. Te felicit din toată inima pentru bunătatea ta! Asta da dovadă de iubire!”/„Vrei să facă și hernie?”.

Oana Lis spune că nu are de gând să-l ducă pe soțul ei la azil: „Eu îl duc la azil doar dacă mă calcă mașina”

Deși Viorel Lis are zâmbetul pe buze, soția lui recunoaște că nu e ușor să aibă grijă singură de el. Cu toate acestea, Oana Lis nu are de gând să îl ducă la azil:

„Eu îl duc la azil doar dacă mă calcă mașina. În primul rând, eu pot avea grijă de el, nu zic total nu, poate și eu la bătrânețe ajung la azil. Atâta timp cât e bine și conștient, eu cred că poate sta acasă. Cred că mai repede îl îngrop de viu decât să îl duc la azil. Pe mine, oamenii mă pun într-o lumină proastă. De ce există doar titluri negative, de ce nu există și știri pozitive? Eu sunt un om minunat care are grijă de el. Apoi citesc în ziare despre mine alte lucruri, mă deranjează, evident, eu acum lucrez ca psiholog online, dar lucrez. Și vreau să fiu respectată.”, a dezvăluit Oana Lis, potrivit Libertatea.

În plus, de când Viorel Lis are probleme de sănătate, se pare că Oana Lis este cea care întreține familia. Pe lângă activitatea de psiholog online, ea a dezvăluit că, mai nou, vinde lucruri de prin casă:

„Sunt antreprenor, dragă, vând! Nu aș vrea să fie un caz de victimizare, ci o resursă de a mă descurca! Nu am vrut să mai cerșesc. Vând chestii. În spital mi-am dat seama că nu am nevoie de lucruri multe ca să funcționez. De bine nu le vând. (…) Eu râd, dar numai eu știu cât am plâns acasă.”, a mai precizat ea, citată de Libertatea.

