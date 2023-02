Oana Lis și-a prins soțul în flagrant! Ce a povestit vedeta despre infidelitatea lui Viorel Lis

Oana și Viorel Lis formează un cuplu solid, de mai bine de 20 de ani, chiar dacă la început nimeni nu le-a dat vreo șansă, iar relația lor a fost adesea ironizată. Recent, în cadrul unui podcast, Oana Lis a vorbit despre începuturile poveștii de dragoste dintre ea și soțul ei, aducând în discuție și infidelitatea din căsnicia lor.

Oana Lis, dezvăluiri despre infidelitate, în relația cu Viorel Lis. Ambii ar fi călcat strâmb

Diferența de vârstă dintre cei doi parteneri este de 35 de ani, iar Oana Lis avea 18 ani în momentul în care a decis să formeze o relație cu Viorel Lis, care la vremea respectivă ocupa funcția de primar general al Capitalei.

În ciuda diferențelor și a părerilor negative, aceștia și-au asumat relația și iată că au rămas împreună până în în ziua de astăzi. Cu toate acestea, ca în orice relație, au mai existat și neînțelegeri, iar Oana Lis a dezvăluit și existența unor episoade de infidelitate.

Oana Lis a recunoscut că fostul edil al Capitalei a înșelat-o în urmă cu câțiva ani. Totodată, Oana a vorbit despre infidelitatea din relația cu Viorel Lis, după ce în 2014, ea a fost surprinsă în compania unui alt bărbat. Cei doi formează un cuplu de 25 de ani, iar în prezent Oana a rămas lângă soțul ei, pe care îl îngrijește, acesta fiind grav bolnav.

„(…)De-a lungul relatiei cu Viorel au fost foarte multe momente ca in orice relatie, si eu l-am prins pe el cu cineva, în primii ani”, a declarat Oana Lis.

Oana Lis a mărturisit că începutul relației lor nu a fost unul serios: „El se întâlnea și cu alte persoane”

Vedeta a dezvăluit totodată că la început relația lor nu a fost una serioasă, iar Viorel Lis se mai întâlnea și cu alte femei. „Nu am avut o conexiune intimă cu Viorel, decât după multe luni. La început am avut o relație din când în când. Si el se mai întâlnea și cu alte persoane. Nu am crezut în relația cu Viorel Lis”, a mai spus Oana.

Oana și Viorel Lis s-au cunoscut pe vremea când acesta era primarul general al Capitalei, iar ea era angajată la Primărie. În urmă cu ceva vreme, Oana a vorbit despre relația cu fostul edil al Capitalei, declarând că își aduce aminte cu drag de toate momentele frumoase din viața lor.

Oana Lis se teme pentru viața soțului ei, care este grav bolnav

În prezent, aceasta se teme pentru viața partenerului ei, care este grav bolnav și se deplasează cu ajutorul unui scaun cu rotile. În prezent, Oana Lis este singura care are grijă de soțul ei, chiar dacă se confruntă și cu probleme financiare.

„Parcă a fost ieri. Nu știu, sincer dacă vreodată aș rămâne singură nu știu cu ce m-ar mai putea impresiona un bărbat. Am avut o relație ca în filme. El a fost primul bărbat care mi-a oferit o orhidee.

Nu văzusem în viața mea o orhidee. Mă scotea la cele mai frumoase restaurante. (…)Am fost plecată cu el în Italia și n-am spus nimănui acasă. Am lăsat un bilet și am zis că am plecat cu Primăria în delegație. Mătușa mea și bunica mea au citit în ziare. (…) Era într-adevăr diferența de vârstă”, spunea Oana Lis în urmă cu ceva vreme, la Antena Stars.

„Poate să fie sigur că nu o să-l uit niciodată. Îmi va fi greu singură mai ales că nu am copii. Că nu am familie mare. Simt că m-am întărit, că sunt mult mai puternică decât atunci când l-am cunoscut pe Viorel. Toate aceste lucruri mă fac să lupt până în ultima clipă, așa cum trebuie să facă și Viorel”, a mai declarat aceasta.

