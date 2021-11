Vlad Gherman, dezvăluire neașteptată despre formarea unui cuplu cu o actriță în serialul Adela. Despre cine e vorba

Vlad Gherman, actorul din serialul Adela, le dă de veste fanilor că s-ar putea să formeze un cuplu în următorul sezon din serial cu nimeni alta decât Cristina Ciobănașu. Călin, interpretat de Vlad, și Livia, interpretată de Criss, ar putea fi un posibil nou cuplu al serialului.

Vlad Gherman va forma un cuplu în serialul Adela

Deși el nu a dezvăluit mai multe detalii, i-a făcut curioși pe fanii seriei Adela. Într-un vlog anterior, Vlad Gherman a fost întrebat dacă în serialul Adela va lega o idilă cu una dintre colegele sale și chiar dacă la momentul respectiv nu a dezvăluit nimic concret, iată că Vlad a decis să posteze aceste story care i-a indus în eroare pe urmăritorii săi.

Chiar dacă Vlad și Criss s-au despărțit în luna februarie a acestui an și Cristina are deja o nouă relație, se pare că pe platourile de filmare cei doi actori vor forma din nou un cuplu. În viața reală, Vlad nu a dezvăluit încă dacă are sau nu o nouă iubită.

Ce a răspuns Criss atunci când Vlad a întrebat-o dacă ar forma un cuplu cu el pe platourile de filmare

Când a ajuns pe platourile de filmare, Vlad a ținut neapărat să răspundă la o întrebare importantă legată de Criss, chiar de față cu ea. Așa că Vlad s-a așezat lângă Criss și a întrebat-o dacă ar juca vreodată rolul de iubită a lui Vlad într-un film.

“Crissy, fanii au o întrebare pentru mine și vreau să fii de față. Dacă în viitorul apropiat aș accepta să joc din nou cu tine, să formăm un cuplu în scop profesional”, i-a zis Vlad Cristinei.

“N-am avea nicio problemă, din punctul meu de vedere. Tu ai avea vreo problemă să joci cu mine?”, a întrebat-o Vlad pe Criss.

“Nu aș avea nicio problemă (…) pentru că e vorba de meserie”, i-a răspuns Cristina Ciobănașu.

Vlad Gherman, despre o potențială relație de cuplu

Mai mulți erau curioși dacă și-ar dori să aibă o relație cu o colegă din serialul Adela, încercând să afle și cu cine se înțelege mai bine actorul, cu Mara Oprea sau cu Oana Moșneagu. Vlad a dezvăluit că se înțelege bine cu Mara Oprea.

“O să vă răspund super serios la întrebarea asta. (...) Normal că m-am gândit, mă gândesc în continuare și îmi doresc să am o relație pentru că îmi doresc și eu să fiu fericit”, a mai zis Vlad când a văzut că întrebările despre relații se înmulțesc.

Una dintre cele mai amuzante întrebări a fost cea legată de o potențială iubită, actorul fiind întrebat dacă ar vrea să fie într-o relație cu o fată celebră sau cu una care nu e așa popular. Vlad a glumit și a spus că el ar putea umbla doar cu influencerițe.

