Vorbe grele între Lino Golden și Antonio Pican. Ce i-a spus cântărețul piesei Panamera fostului iubit al lui Bibi: „Să nu mai...”

Un conflict intens a izbucnit între Lino Golden și Antonio Pican, stârnind atenția în mediul online. Lino Golden a lansat un atac aspru asupra fostului partener al artistei Bibi, transmițându-i un mesaj incisiv pe platformele de socializare.

În cadrul acestui incident, Lino Golden l-a îndemnat pe Antonio Pican să renunțe la cariera muzicală și să șteargă contul său de Threads. Până în prezent, Antonio Pican nu a replicat la acuzele aduse de Lino Golden.

Scandal între Lino Golden și Antonio Pican. Ce vorbe dure și-au aruncat cei doi

Un alt episod conflictual a erupt recent între cei doi artiști, avându-i în centrul atenției pe Lino Golden și Antonio Pican. Situația a evoluat într-un mod tensionat atunci când Lino Golden, fost protejat al lui Alex Velea, a lansat un atac scris pe rețelele de socializare îndreptat către Antonio Pican. Acesta din urmă nu a răspuns până în prezent provocărilor venite din partea lui Lino Golden.

Lino Golden a fost inițiatorul confruntării, intervenind în spațiul virtual pentru a critica pe Antonio Pican, fostul partener al cunoscutei artiste Bibi. Prin intermediul mesajelor transmise pe platformele de socializare, Lino Golden a adresat cuvinte aspre lui Antonio Pican, îndemnându-l să renunțe la cariera muzicală. Un aspect notabil al conflictului a fost și sugestia de a șterge contul de Threads de pe Instagram.

„Te rugăm așa: 1. Nu mai lua steroizi că se vede gen. 2. Șterge-ți contul și cam atât. 3. Ai încercat să nu mai cânți?', a scris cântărețul Lino Golden pe o rețea de socializare.

Deși Antonio Pican a ales să păstreze tăcerea față de acuzele lansate de Lino Golden, acesta din urmă a continuat să-și exprime nemulțumirea prin intermediul altor postări online. Recent, Antonio Pican a publicat o imagine însoțită de mesajul „N-aud”, iar Lino Golden nu a ezitat să comenteze imediat postarea, republicând-o alături de un text care exprimă dorința sa de a evita astfel de confruntări în acest moment. „Eu aș prefera să nu văd în acest moment' .

Lino Golden s-a transformat radical din punct de vedere fizic

Se pare că în urmă cu câțiva ani, Lino Golden cântărea 100 de kilograme, reușind să slăbească 30 de kilograme într-un timp record. Ambiția de care a dat dovadă atunci i-a adus și mai multă apreciere din partea fanilor, dar și multe admiratoare:

„Când eram gras, adică toată viața mea, aveam la 16 ani 100 de kilograme, iar atunci m-am gândit să slăbesc și a început procesul. Am început să alerg în parc, dar am alergat două minute și era să chem ambulanța, pentru că mi s-a făcut rău. Am început să învăț despre dietă și despre ce trebuie să mănânc. Au venit toate pe parcurs.”

După ce am început dieta, am mâncat numai <<light>>, adică salată, piept de pui, ouă, ovăz. Prima chestie a fost alergatul, după a fost și dieta. Au fost super importante ambele chestii. În prima lună am slăbit zece kilograme, după alergat, iar, după două luni, încă zece kilograme și în total, în trei luni, s-au făcut 30 de kilograme. După ce am slăbit atunci, a venit bacul, stresul și m-am îngrășat iar 15 kilograme, iar după a trebuit să le dau jos. A fost mult mai greu.”, a declarat Lino Golden, citat de CANCAN.