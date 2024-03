Will Smith nu a fost prezent la decernarea premiilor Oscar 2024. Ce alte vedete au lipsit de la eveniment

La decernarea premiilor Oscar 2024 pentru productiile cinematografice din 2023 au participat foarte multe celebrități. Nimeni nu a uitat însă întâmplarea de anul trecut care i-a adus în centrul atenției pe Will Smith și Chris Rock.

Will Smith l-a lovit pe Chris Rock pe scena la ceremonia de decernare a premiilor Oscar din 2023. | Getty

La decernarea premiilor Oscar din acest an au avut loc multe momente surpriză care au atras atenția publicului și a internauților. Spre ușurarea tuturor, niciunul din aceste momente nu a egalat incidentul de anul trecut dintre Will Smith și Chris Rock.

A participat Will Smith la decernarea premiilor Oscar 2024?

Mulți s-au întrebat dacă regula stabilită pentru Will Smith în 2023 a rămas valabilă anul acesta. Anul trecut la decenarea premiilor Academiei, Will Smith a urcat pe scenă atunci când Chris Rock prezenta o categorie și l-a lovit pe acesta peste față, lăsându-I pe toți cei prezenți fără cuvinte.

Motivul pentru care Will Smith l-a lovit pe Chris Rock pe scenă a fost din cauza unei glume pe care comediantul a făcut-o la adresa soției lui Smith, Pinkett Smith, referindu-se la faptul că se rade în cap.

Pinkett Smith s-a simțit jignită deoarece acriță suferă de alopecie.

Echipa celor care conduc “the Academy of Motion Pictures Arts & Sciences” a decis să îl pedepsească pe Will Smith, astfel i-a fost interzis să mai participe la decernarea premiilor Oscar timp de 10 ani. Prin urmare, actorul nu și-a făcut apariția la cea de-a 95-a decernare a premiilor Oscar 2024.

Will Smith a acceptat verdictul membrilor Academiei, declarând că îi pare rău și că respectă decizia lor. Chiar dacă, ulterior, Will Smith și-a cerut iertare de la Chris Rock printr-o serie de postări pe rețelele sociale, nimeni nu o să uite vreodată acest incident.

Dacă anul trecut nu ar fi avut loc acel incident nefericit între Will Smith și Chris Rock, cu siguranță anul acesta Will Smith ar fi prezentat una dintre categorii la ceremonie.

Anul trecut Will Smith a câștigat Oscarul, chiar după “faimoasa palmă”, la categoria “cel mai bun actor” pentru rolul său din filmul “King Richard”.

Ce alte celebrități au lipsit de la decernarea premiilor Oscar 2024

Anul acesta, în afară de Will Smith, au mai fost și alți actori care au lipsit de la mult-așteptatul eveniment.

Unul dintre aceștia este Tom Cruise. Protagonistul filmului “Top Gun: Maverick” a lipsit de la decernarea premiilor Oscar 2024, deși a fost nominalizat printre producătoi pentru filmul mai sus numit, care a fost un succes total.

Printre celebritățile absente de la premiile Oscar 2024 s-a numărat și James Cameron. Celebrul regizor al filmului cu un succes răsunător, “Avatar: The Way of Water”. Pe covorul roșu, co-producătorul Jon Landau a declarat că regizorul lipsește „din motive personale”.