Glume subtile la adresa lui Will Smith la Premiile Oscar 2023. Ce a spus Jimmy Kimmel despre incidentul de anul trecu

Gala decernării Premiilor Oscar a avut loc duminică, 12 martie, fiind o gală lipsită de incidente. Filmul „Everything Everywhere All at Once” a plecat acasă cu șapte trofee, însă filmul Avatar nu s-a bucurat de același succes de care s-a bucurat primul film. „Avatar - the way of water”, a luat un singur premiu Oscar, cel pentru efecte vizuale.

Chiar dacă Will Smith a lipsit anul acesta de la Oscaruri, nu se putea ca acesta să nu fie menționat. El a primit interdicție de zece ani la Premiile Oscar după palma dată lui Chris Rock.

Jimmmy Kimmel, roast la adresa lui Will Smith la Premiile Oscar 2023: „Dacă se întâmplă ceva imprevizibil sau violent în timpul ceremoniei, faceți ceea ce ați făcut anul trecut. Nimic”

Jimmmy Kimmel, gazda Galei Premiilor Oscar de anul acesta, a avut un roast în deschiderea galei. Actorul a glumit la adresa palmei pe care Will Smith i-a dat-o lui Chris Rock după ce acesta a făcut o glumă la adresa soției actorului, Jada Pink Smith.

„Vrem să te distrezi. Vrem să te simți în siguranță. Și cel mai important, vreau să mă simt în siguranță. Deci avem politici stricte în vigoare. Dar serios, Academia are o echipă de criză. Dacă se întâmplă ceva imprevizibil sau violent în timpul ceremoniei, faceți ceea ce ați făcut anul trecut. Nimic. Stai acolo și nu faci absolut nimic. Poate chiar poți îmbrățișa agresorul”, a spus Jimmy Kimmel în timpul monologului său din deschiderea galei, potrivit Daily Mail, făcând referire la faptul că imediat după ce Will Smith l-a pălmuit pe Chris Rock, el a fost chemat pe scenă și premiat la categoria „Cel mai bun actor”.

„Şi dacă vreunul dintre voi se enervează la o glumă, nu va fi uşor”, a concluzionat Kimmel, spunând că în în public sunt luptători precum Michael B. Jordan din „Creed” şi Michelle Yeoh.

„Va trebui să te lupți cu Michelle Yeoh înainte să ajungi la mine. Va trebui să-l bați pe Mandalorian înainte de a ajunge la mine. Va trebui să te încurci cu Spider-Man. Va trebui să te încurci cu Fabelman. Și apoi va trebui să treci prin mâna mea dreaptă, Guillermo, dacă vrei să te ridici la această etapă. Oh, stai un minut – ei bine, ar trebui să spun – celălalt Guillermo. Nu și del Toro”, a mai spus Jimmmy Kimmel, conform aceleași surse menționate mai sus.

Smith și-a dus familia să-l vadă pe guru-ul Jay Shetty în Los Angeles, în weekend-ul Oscarurilor, la un an după ce i s-a interzis să participe la ceremonie. Actorul premiat cu Oscar - al cărui atac asupra lui Rock i-a adus o interdicție de 10 ani de la ceremonie - a ieșit cu soția Jada Pinkett Smith și s-a fotografiat cu Shetty, Gammy Norris și Lauren London la emisiunea „Love Rules”, scrie Daily Mail.

Nominalizările și câștigătorii la premiile Oscar 2023

Iată lista completă a nominalizărilor și a premiilor Oscar 2023:

Cel mai bun film:

All Quiet on the Western Front

Avatar: The Way of Water,

The Banshees of Inisherin,

Elvis,

Everything Everywhere All At Once - câștigător

The Fabelmans,

Tar,

Top Gun: Maverick,

Triangle of Sadness,

Women Talking

Cel mai bun regizor:

Martin McDonagh (“The Banshees of Inisherin”)

Daniel Kwan, Daniel Scheinert (“Everything Everywhere All at Once”) - câştigători

Steven Spielberg (“The Fabelmans”)

Todd Field (“Tár”)

Ruben Östlund (“Triangle of Sadness”)

Cea mai bună actriță

Cate Blanchett (Tar),

Ana De Armas (Blonde),

Andrea Riseborough (To Leslie),

Michelle Williams (The Fabelmans) - câștigătoare

Michelle Yeoh (Everything Everywhere All At Once)

Cel mai bun actor

Austin Butler (Elvis),

Colin Farrell (The Banshees of Inisherin),

Brendan Fraser (The Whale) - câştigător

Paul Mescal (Aftersun),

Bill Nighy (Living)

Cea mai bună actriță în rol secundar:

Angela Bassett (Black Panther: Wakanda Forever),

Hong Chau (The Whale),

Kerry Condon (The Banshees of Inisherin),

Jamie Lee Curtis (Everything Everywhere All At Once),

Stepanie Hsu (Everything Everywhere All At Once) - câștigător

Cel mai bun actor în rol secundar:

Brendan Gleeson (The Banshees of Inisherin),

Brian Tyree Henry (Causeway),

Judd Hirsch (The Fabelmans),

Barry Keoghan (The Banshees of Inisherin),

Ke Huy Quan (Everything Everywhere All At Once) - câștigător

Cel mai bun scenariu adaptat:

All Quiet on the Western Front

Glass Onion: A Knives Out Mystery

Living

Top Gun: Maverick

Women Talking - câștigător

Cel mai bun scenariu original:

The Banshees of Inisherin

Everything Everywhere All At Once - câștigător

The Fabelmans

Tar

Triangle of Sadness

Cel mai bun film internațional:

All Quiet on the Western Front - câștigător

Argentina

1985

Close

EO

The Quiet Girl

Cel mai bun cântec:

Applause (Tell it Like a Woman)

Hold My Hand (Top Gun: Maverick)

Lift Me Up (Black Panther: Wakanda Forever)

Naatu Naatu (RRR) - câștigător

This is a Life (Everything Everywhere All At Once)

Cel mai bun film de animație

Marcel the Shell with Shoes On

Puss in Boots: The Last Wish

The Sea Beast,

Turning Red,

Guillermo del Toro's Pinocchio - câștigător

Cele mai bune efecte vizuale:

All Quiet on the Western Front

Avatar: The Way of Water - câștigător

The Batman

Black Panther: Wakanda Forever

Top Gun: Maverick

Cel mai bun film documentar:

All That Breathes

All the Beauty and the Bloodshed

Fire of Love

A House Made of Splinters

Navalny - câștigător

Cel mai bun montaj:

The Banshees of Inisherin,

Elvis,

Everything Everywhere All at Once - câștigător

Tár

Top Gun: Maverick

Cea mai bună coloană sonoră

All Quiet on the Western Front - câștigător

Babylon

The Banshees of Inisherin

Everything Everywhere All at Once

The Fabelmans

Cel mai bun sunet

All Quiet on the Western Front

Avatar: The Way of Water

The Batman

Elvis

Top Gun: Maverick - câștigător

Cel mai bun machiaj/cea mai bună coafură

All Quiet on the Western Front

The Batman

Black Panther: Wakanda Forever

Elvis

The Whale - câștigător

Cele mai bune costume

Babylon

Black Panther: Wakanda Forever - câștigător

Elvis

Everything Everywhere All at Once

Mrs. Harris Goes to Paris

Cel mai bun scurtmetraj animat

The Boy, The Mole, The Fox and the Horse - câștigător

The Flying Sailor

Ice Merchants

My Year of Dicks

An Ostrich Told Me the World is Fake and I Think I Believe It

Cel mai bun scurtmetraj de ficţiune

An Irish Goodbye - câștigător

Ivalu

Le Pupille

Night Rideg

The Red Suitcase

Cel mai bun scurtmetraj documentar

The Elephant Whisperers - câștigător

Haulout

How Do You Measure a Year

Stranger at the Gate

