Xonia a revenit în România pentru a face un tratament pentru problemele sale de sănătate. Cum mai arată cântăreața în prezent

Xonia a revenit în țară pentru a sta sub tratament, dat fiind problemelor medicale cu care aceasta se confruntă de mai multă vreme. Ea se confruntă cu o boală autoimună, care deși ar putea fi tratată și în America, cântăreața a ales să urmeze procedurile în România.

Xonia, despre problemele medicale cu care se confruntă. Ce este nevoită să facă

Ea spune că așteaptă să afle rezultatele unor analize pe care le-a făcut de curând pentru a vedea care este starea sa de sănătate, astfel putând să se întoarcă în SUA, la iubitul ei, Michael. Artista are parte de ingrijirile unui medic foarte bun, așa cum declară ea, acesta fiind motivul pentru care ea a ales să se trateze în țară.

Citește și: Xonia, rochia roz cu despicături care a făcut-o să renunțe la lenjerie intimă. Cum a fost surprinsă artista

„Nu am cum să nu zâmbesc. A trebuit să mă întorc pentru o perioadă nedefinită. M-am întors pentru problemele mele de sănătate. Știu mai multe, am făcut toate analizele posibile. Celăllalt tratament nu făcea față. S-a agravat, a trebuit să schimb rețeta medicală. Mi-a căzut jumătate din păr, alte adverse. Are rezolvare și în America și în Australia și în România, nu voiam să reiau investigațiile. În America voiau eu să vadă tot. Nu voiam să mai fac acest lucru. Era deja a patra oară, medicul meu știe tot istoricul meu, din România. Mă simt foarte confortabil cu el”, spune ea la XNS.

Aceasta a mai făcut o serie de dezvăluiri cu privire la starea sa medicală, dar și la iubitul ei.

„Mi-e rău, am mai multe lucruri ca simptome. Până în prezent, sunt foarte ok. Așteptăm să vedem acum rezultatul. Ori vine el aici, să stea cu mine în România, ori poate o să pot eu să plec și să mă întorc înapoi la el. Să vedem dacă totul este bine, dacă corpul meu a reacționat bine El este bine, așteptăm să vedem ultimele analize și ori va veni el aici, ori mă întorc eu acolo”, a mai declarat Xonia.

Frumoasa artistă născută în Australia, pe numele ei real Loredana Sachelaru, a trecut prin numeroase schimbări, reușind să slăbească extraordinar de mult.

Pe perioada pandemiei, Xonia a rămas mai mult timp în Los Angeles și chiar când multă lume a luat în greutate, frumoasa artistă a reușit să își transforme complet trupul.

Citește și: Xonia, transformare spectaculoasă. Cât de mult a slăbit artista în ultimele luni. Este de nerecunoscut!

Cu toate acestea, unele probleme de sănătate pe care le are au împiedicat-o pe cântăreață să țină o dietă propriu-zisă, dar cu mult efort, ea a reușit să ajungă la silueta suplă pe care și-o dorea.

Cum a devenit faimoasă Xonia

Xonia s-a lansat în lumea muzicii cu piesa „Someone to Love You”. De asemenea, frumoasa artistă cu o voce incredibilă a participat la Festivalul Cerbul de Aur, reprezentând Australia. Piesele pe care ea le-a cântat au fost „Dirty Dancer” și „Trandafir de la Moldova”.

În 2010, Xonia a lansat primul ei single „Take the Lead” și în același an a mai lansat și piesa „My Beautiful One”, alături de trupa Deepcentral, piesă ce a devenit cea mai difuzată melodie a nului 2010.

Sezoanele 1, 2 și 3 din Asia Express sunt acum exclusiv pe AntenaPLAY. Vezi și episoadele full din noul sezon Asia Express