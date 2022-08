Premieră în show-ul Splash! Vedete la apă! Natalia Mateuț și Cătălin Cazacu au obținut același punctaj și sunt în finală

Explicația este simplă: având același punctaj, Natalia Mateuț și Cătălin Cazacu s-au clasat pe locul II, după ce au sărit a doua oară în cadrul concursului, iar primul loc și l-a adjudecat Costin Gheorghe. În seara aceasta, alte 6 vedete vor executa săriturile pregătite în fața juriului intransigent.

Premieră în ediția de seara trecută a show-ului Splash! Vedete la apă! Natalia Mateuț și Cătălin Cazacu au obținut același punctaj și s-au calificat în finala săptămânii

Naomi Hedman, Cezara Cristescu, Natalia Mateuț, Costin Gheorghe, Victor Slav și Cătălin Cazacu și-au depășit limitele atât la antrenamentele celui mai răcoritor show al verii, dar și în seara competiției. Nea Mărin a avut parte de o surpriză din partea ultimilor trei concurenți, care au pregătit un dans popular. „Nea Mărine, s-a și lucrat, dar avem şi o coregrafie ca la carte“, a spus Victor Slav, iar Cătălin Cazacu a dat startul momentului: „Tot timpul mi-am dorit să spun asta: Maestre, muzica!“.

Natalia Mateuț a fost prima concurentă care i-a impresionat pe jurați: a sărit de la 10 metri înălțime, iar tehnica ei a fost foarte bună. La antrenamente, ea a plâns: „Am fost de două ori la «Splash!» (...). La 10 metri, am început să plâng. Și am zis: «Eu plec acasă, nu mai stau, că nu e de mine!» Frica de înălțime mi-am învins-o, dar mi-am învins-o! A fost în trecut, dar ea se reactivează tot timpul. Las frica deoparte, nu se poate, mă fac de râs, îți dai seama“.

Citește și: Splash! Vedete la apă, episodul 5 din 18 august 2022. Cine sunt câștigătorii serii. Ei merg în Finala săptămânii

Cu frica de înălțime s-a confruntat și Costin Gheorghe, iar într-unul dintre interviuri a rememorat un episod din copilărie, când sora lui, Elena Gheorghe, a fost certată de tatăl ei: „De la vârsta de 5 ani am învățat să înot. Am plecat cu vecinii, țin minte și am uitat să mai vin acasă. Elena avea grijă de mine atunci, părinții erau plecați. Când au venit de unde au fost ei în vizită, eu nu eram acasă, Elenei i-a fost teamă să le spună că eu am plecat la gârlă. Și, până la urmă, tata a trimis un vecin să se ducă să mă ia. Cum mă apropiam, s-a văzut un picioruș mic, așa… și deja tata rupea o creangă din pom. Și m-a luat așa frumos… Pe mine doar de două ori m-a atins, Elena a fost aceea care a suferit“, a povestit el râzând.

Citește și: Splash! Vedete la apă, episodul 5 din 18 august 2022. Naomi Hedman, încurajată de părinții lui Florin Ristei. Reacția ei

Fostul fotbalist a avut lacrimi în ochi după ce a vizionat mesajul video de la fiica lui. Ulterior, fratele Elenei Gheorghe a executat o săritură de la 5, spatele la bazin. Tot de pe aceeași platformă a sărit și Cezara Cristescu, însă, ea a făcut o săritură simplă, înainte. Coincidență sau nu... Victor Slav s-a oprit la aceeași înălțime, de unde s-a aruncat cu spatele în apă, iar saltul a fost aproape perfect.

Emoțiile au fost atât de puternice pentru Naomi Hedman, încât, ea a decis să urce pe platforma de la 3 metri, de unde a făcut o săritură cu fața, simplă. Iulia Albu, la fel ca ceilalți jurați, i-au apreciat curajul de a sări: „(...) ți-ai dat silința, ceea ce înseamnă mai mult decât ce a făcut Cazacu prima dată când a fost aici. Deci, trebuie să te felicit pentru ce ai făcut aici și, de asemenea, mi-aș dori să te văd în mai multe proiecte. Sau să descopăr lucruri noi despre tine, pentru că ești o tânără curajoasă“.

Curajos s-a dovedit a fi și Cătălin Cazacu – fiind la a doua apariție la „Splash! Vedete la apă“, el a pregătit un salt complex: așezat cu spatele spre bazin, a făcut un grupat contra de pe platforma aflată la 5 metri înălțime. Înainte să plonjeje în apă, sportivul a sărutat-o pe Ramona Olaru. Cunoscutul motociclist, Natalia Mateuț și Costin Gheorghe au avut cele mai bune note și au fost nevoiți să sară a doua oară în cadrul concursului.

În timp ce fratele Elenei Gheorghe a făcut un salt înapoi fără emoții de la trei metri înălțime, prezentatoarea de la Antena Stars a urcat la următoarea platformă, de unde a sărit în cap. Tot de la 5 metri a executat și Cătălin Cazacu săritura lui – din stând în șezut, cu spatele. După ce s-au calculat notele, Costin Gheorghe a ocupat locul I, iar Natalia Mateuț și Cătălin Cazacu s-au clasat pe locul II. Astfel, în finala acestei săptămâni s-au calificat trei concurenți și nu doi, fiind o premieră în cadrul acestui sezon.

Citește și: Splash! Vedete la apă, episodul 5 din 18 august 2022. Ramona Olaru, luată prin surprindere de gestul lui Cătălin Cazacu față de ea

Astăzi, 19 august, de la 20:30, pe Antena 1, telespectatorii vor putea urmări săriturile pregătite de Nasrin Ameri, Doinița Oancea, Larisa Florea, Tavi Clonda, Florin Pastramă și Fernando Mambo în cadrul emisiunii „Splash! Vedete la apă“.

Noul sezon al celui mai răcoritor show al verii aduce cu el mai multe surprize. În fiecare săptămână, vor exista ediţii de calificări, în urma cărora primii doi concurenţi cu cel mai mare punctaj vor ajunge direct în finala difuzată duminica, de la 20:00, la Antena 1, unde vor lupta pentru premiul săptămânal pus în joc: 10.000 de lei.

Iulia Albu, Clara Gherase, Nea Mărin şi Cosmin Natanticu vor urmări săriturile și vor nota pe lângă tehnică și curaj, și evoluția participanților din prima zi de antrenament și până în clipa salturilor efectuate în cadrul concursului. Lor le vor fi alături şi prezentatorii show-ului, Monica Bîrlădeanu, Ramona Olaru şi Răzvan Fodor, care le vor oferi ultima doză de încurajare înainte de săriturile de pe platformele de 3, 5, 7 sau chiar și 10 metri ale Bazinului Olimpic de înot de la Bacău. În noul sezon va fi prezent și cuplul comic format din Paula Chirilă şi Romică Ţociu – cei doi se vor asigura că atât cei prezenți pe platourile de filmare, cât și cei de acasă își vor lua doza necesară de zâmbete/serotonină.

La fel ca în sezoanele trecute, Claudia Tiu, Cătălin Cozma și Bogdan Ioniță sunt cei trei antrenori de la „Splash! Vedete la apă“ care îi vor ajuta pe concurenți să își perfecționeze salturile, dar și să își învingă fricile.