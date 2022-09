Splash! Vedete la apă, episodul 13 din 2 septembrie 2022. Luis Gabriel, show de zile mari în platoul emisiunii. De unde a sărit

„Toate diamantele” a răsunat din nou în platoul emisiunii Splash! Vedete la apă. Dar de data aceasta pentru că Luis Gabriel, cântărețul hit-ului a acceptat provocarea de a „intra la apă”. El a făcut show atât cu muzica sa, cât și cu săritura.

Splash! Vedete la apă, episodul 13 din 2 septembrie 2022. Cu ce s-a ocupat Luis Gabriel înainte de a deveni cântăreț

Luis Gabriel a devenit cunoscut de toată lumea odată cu lansarea piesei „Toate Diamantele”, alături de Ionuț Cercel. Lansată în 2020, aceasta a devenit rapid hit și acum, nu lipsește de la nicio petrecere.

„Toate Diamantele” s-a auzit și peste hotare și nu putea să lipsească din platoul emisiunii, unde Luis Gabriel a făcut show pe cea mai cunoscută melodie a lui. Prezentatorii, dar și jurații au renunțat la inhibuții și au ieșit la dans. Nimeni nu a mai putut sta jos, iar Monica Bîrlădeanu și Nea Mărin și-au scos la înaintare cele mai tari mișcări.

Cu toate acestea, deși cântărețul a devenit cunoscut în urmă cu doi ani, el vine dintr-o cu totul alt domeniu și nu multă lume știe cu ce s-a ocupat el înainte de a face muzică.

„Am jucat fotbal 12 ani”, a dezvăluit Luis Gabriel la Splash! Vedete la apă. „Am jucat în Franța o perioadă, am ajuns în România, am jucat în Liga a III-a, după care a venit pandemia și fix în pandemie m-am mutat cu Ionuț Cercel, pentru că este soțul surorii mele Am stat cu ei în casă, am început să cânt, el m-a auzit că pot și a decis să îmi facă o piesă”, a mai povestit cântărețul hit-ului.

Splash! Vedete la apă, episodul 13 din 2 septembrie 2022. Luis Gabriel a sărit de la 10 metri și a cântat la rece „Toate Diamanatele”

Deși s-a distrat la antrenamente și a fost cel care a întreținut atmosfera, Luis Gabriel și-a luat rolul foarte în serios și a muncit pentru o săritură ca la carte.

După ce a dansat, alături de Ramona Olaru, pe platforma de 5 metri, a fugit direct la 10 de unde a făcut o săritură nu foarte reușită, dar curajoasă.

„Controlează-l dacă și-a spart diamantele”, i-a spus Nea Mărin lui Răzvan Fodor, după săritura cântărețului.

Cum era de așteptat, Luis Gabriel nu a plecat de la jurizare până nu a cântat câteva versuri din celebra piesă.

Iulia Albu s-a declarat surprinsă de săritura lui, iar Nea Mărin l-a întrebat să facă, la comandă, strofa a treia a piesei „Toate Diamantele”.

Luis Gabriel s-a confromat și a început să îi cânte imediat: „Mai bem u pahar de vin/ Cu toții cu Nea Mărin/ Să v-audă pământu/ Cu doamna Iulia Albu”.

