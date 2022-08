Splash! Vedete la apă, episodul 6 din 19 august 2022. Doinița Oancea, apariție impecabilă în costum de baie. Cum a arătat

Doinița Oancea are o relație specială cu Nea Mărin care i-a promis că îi va fi naș la nuntă. Actrița a sărit foarte bine de la 7 metri și a reușit să primească note foarte bune de la jurați.

Doinița Oancea a reușit să surprindă pe toată lumea la Splash! Vedete la apă 2022 cu săritura realizată. Iată cât de bine s-a descurcat.

„Anul trecut am sărit, am fost curajoasă. Am întrecut praguri, limite. Am scăpat de fobia de apă adâncă și am curajul să înot ca o broscuță. Anul ăsta sunt nebună și nu mai vreau să fac nimic. Vreau să mă comport ca o divă, să fac fiță. Nu voi face nicio săritură și pun oamenii în umbră. Anul ăsta mi-am promis să fiu pe post de încurajator de echipă”, spune Doinița Oancea.

Nea Mărin ține foarte mult la Doinița Oancea și i-a promis că-i va fi naș la nuntă. „S-a văzut că nu mai ai teamă. Eu o să fiu nașul tău că ți-am promis”, spune Nea Mărin.

„Felicitări, Doinița. Ai evoluat, ai avut încredere în tine. Te voi nota în funcție de săritura lui Fernando”, spune un jurat.

„Săritura a fost bună, să abordezi ținute mai extravagante în evoluția ta stilistică”, spune Iulia Albu.

„Bravo, Doinița, e un pas uriaș față de anul trecut. Ai făcut o săritură surprinzătoare. Foarte frumos, bravo”, spune Clara.

„Eu cred că Doinița trebuie să fii fericită, ești foarte iubită de toată lumea”, spune Cosmin Natanticu.

Ce trebuie să știi despre Splash! Vedete la apă, sezonul 5

Cel de-al cincilea sezon „Splash! Vedete la apă“ aduce cu el mai multe surprize. În fiecare săptămână, vor exista ediţii de calificări, în urma cărora primii doi concurenţi cu cel mai mare punctaj vor ajunge direct în finala difuzată duminica, de la 20:00, la Antena 1, unde vor lupta pentru premiul săptămânal pus în joc: 10.000 de lei.

Iulia Albu, Clara Gherase, Nea Mărin şi Cosmin Natanticu vor urmări salturile și vor nota pe lângă tehnică și curaj, și evoluția participanților din prima zi de antrenament și până în clipa săriturilor efectuate în cadrul concursului. Lor le vor fi alături şi prezentatorii show-ului, Monica Bîrlădeanu, Ramona Olaru şi Răzvan Fodor, care le vor oferi ultima doză de curaj înainte de salturile de pe platformele de 3, 5, 7 sau chiar și 10 metri ale bazinului olimpic de la Bacău. În noul sezon va fi prezent și cuplul comic format din Paula Chirilă şi Romică Ţociu – cei doi se vor asigura că atât cei prezenți pe platourile de filmare, cât și telespectatorii își vor lua doza necesară de zâmbete/serotonină.

La fel ca în sezoanele trecute, Claudia Tiu, Cătălin Cozma și Bogdan Ioniță sunt cei trei antrenori de la „Splash! Vedete la apă“ care îi vor ajuta pe concurenți să își perfecționeze săriturile, dar și să își învingă fricile.

„Splash! Vedete la apă“ se vede joi și vineri de la 20:30 și sâmbătă și duminică de la 20:00 pe Antena 1 și AntenaPlay.