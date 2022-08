Splash! Vedete la apă, 11 august 2022. Monica Odagiu a sărit în cap de la 3 metri

Episodul 1 al show-ului Splash! Vedete la apă, din dată de 11 august 2022. Monica Odagiu a acceptat provocarea de a sări în cap de la 3 metri: Cred că am sărit bine. Am încercat să mă concentrez pe tot ce mi-a zis Bogdan. Mi-aș fi dorit să fie un pic mai drept... Cred că am făcut ce trebuie, așa am simțit.

Joi, 11.08.2022, 16:55